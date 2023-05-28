Пять детских сериалов последних лет, которые обязательно стоит посмотреть

UAportal подготовил список из пяти обязательных для просмотра детских сериалов последних лет, каждый из которых доставит удовольствие от просмотра как детям, так и взрослым.

Зеленые яйца и ветчина

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 28 мин на эпизод

Год: 2019

Продюсер: Эллен ДеДженерес

Основанный на любимой книге доктора Сьюза, сериал "Зеленые яйца и ветчина" рассказывает о приключениях Сэма-И-Ама и его друга Гая, которые отправляются в путешествие, чтобы спасти вымирающее животное. По дороге они встречают множество интересных персонажей и пробуют новые блюда, а также учатся дружбе и тому, как важно пробовать новое.

Хильда

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Анимация, Приключения, Семейный

Страна: Великобритания, Канада

Продолжительность: 24 мин на эпизод

Год: 2018

Продюсер: Silvergate Media

Хильда – маленькая девочка, живущая в мире, наполненном волшебными существами и фантастическими приключениями. Вместе со своими друзьями, Твигом и Альфуром, она исследует окружающий мир и усваивает ценные уроки храбрости, доброты и дружбы.

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Приключения Кота в сапогах

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Анимация, Экшн, Приключения

Страна: США

Продолжительность: 22 мин на серию

Год: 2015-2018

Продюсер: DreamWorks Animation Television

"Приключения кота в сапогах" рассказывает о смелых приключениях и сражениях с опасными врагами. По пути он встречает новых друзей и противников, пытаясь очистить свое имя и защитить жителей Сан-Лоренцо.

Город героев

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 21 мин на эпизод

Год: 2017

Продюсер: Disney Television Animation

Сериал "Город героев" создан после событий хитового фильма и рассказывает о дальнейших приключениях Хиро, Бэймакса и их друзей. Вместе они сталкиваются с новыми проблемами и злодеями, защищая город Сан-Франсокио, и продолжают усваивать ценные уроки командной работы, дружбы и упорства.

Ручей Крейга

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 22 мин на эпизод

Год: 2018

Продюсер: Cartoon Network Studios

"Ручей Крейга" рассказывает о приключениях Крейга и его друзей, которые используют свое воображение, чтобы превратить местный ручей в мир бесконечных возможностей. По пути они усваивают важные уроки творчества, решения проблем и силы дружбы.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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