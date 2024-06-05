Пять динамических фильмов в жанре боевик, которые стоит посмотреть

Uaportal подготовил пять боевиков, выпущенных между 2007 и 2010 годами. Эти фильмы получили положительные отзывы критиков и стали памятными произведениями в жанре боевика.

Темный рыцарь

IMDB Рейтинг: 9.0/10

Жанр: Боевик/криминал/драма

Страна: США

Продюсер: Кристофер Нолан

"Темный рыцарь" – это захватывающий боевик, действие которого разворачивается в Готэм-сити. В центре сюжета – Бэтмен в исполнении Кристиана Бэйла, который сталкивается со своим самым большим вызовом – Джокером в исполнении Гита Леджера. Джокер сеет хаос в городе, и Бэтмен вместе со своими союзниками, среди которых комиссар Гордон и окружной прокурор Харви Дент, должен остановить господство террора Джокера.

Начало

IMDB Рейтинг: 8.8/10

Жанр: Боевик/приключения/фантастика

Страна: США

Продюсер: Кристофер Нолан

"Начало" – это захватывающий боевик, действие которого происходит в мире, где снами можно манипулировать. История рассказывает о Доме Коббе (Леонардо Ди Каприо), умелом воре, который специализируется на извлечении ценной информации из снов людей. Кобб получает сложное задание – подбросить кому-то идею в голову, так называемую "инкубацию". Когда Кобб и его команда пробираются сквозь различные уровни сновидений, они сталкиваются с неожиданными препятствиями и собственными внутренними демонами.

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Железный человек

IMDB Рейтинг: 7.9/10

Жанр: Боевик/приключения/фантастика

Страна: США

Продюсер: Кевин Файги

"Железный человек" знакомит нас с Тони Старком в исполнении Роберта Дауни-младшего, гением-миллиардером, который создает мощный доспех для борьбы со злом. После того, как его захватили террористы, Старк использует свою технологическую доблесть, чтобы создать костюм Железного человека и сбежать. После этого он начинает миссию защиты мира от тех, кто стремится злоупотреблять его технологиями.

Ультиматум Борна

IMDB Рейтинг: 8.0/10

Жанр: Боевик/мистика/триллер

Страна: США

Продюсер: Даг Лайман

"Ультиматум Борна" – третья часть серии фильмов о Борне, в которой Мэтт Дэймон играет Джейсона Борна, бывшего наемного убийцу ЦРУ, страдающего амнезией. Борн стремится раскрыть свою настоящую личность и тайны своего прошлого. Пока он избегает захвата и противостоит своим врагам, раскрывается заговор, который достигает самых высоких ступеней власти.

Район №9

IMDB Рейтинг: 7.9/10

Жанр: Боевик/фантастика/триллер

Страна: Южная Африка

Продюсер: Питер Джексон

"Район №9" – это остросюжетный боевик, действие которого разворачивается в мире, где внеземные существа высадились на Землю. История рассказывает о Викусе ван де Мерве, которого играет Шарлто Копли, правительственном агенте, которому поручено переселить пришельцев в новое поселение. Однако, когда Викус сталкивается с инопланетным веществом, он подвергается трансформации, которая заставляет его поставить под сомнение свою лояльность.

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