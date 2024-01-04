Пять фактов о гигиене в средневековье: Время без туалетной бумаги

Взгляд на гигиену в средневековье очаровывает и шокирует одновременно – это время, когда стандарты чистоты и личной гигиены были далеки от наших современных представлений. UAportal подготовил топ-5 фактов о средневековой гигиене.

Комнатные горшки

В прошлые эпохи женщины полагались на комнатные горшки для сбора отходов в течение ночи. После использования содержимое горшков небрежно выбрасывали с балконов или из окон, сопровождая это доброжелательным возгласом "garde loo", что означает "осторожно, вода".

Носовички для маскировки запаха

Представьте себе маленький ароматный мешочек, наполненный цветами и ароматами, который вы могли бы поднести к носу, когда сталкиваетесь с постоянным запахом на улицах. Когда-то такие носовые мешочки были обычным делом, позволяя мужчинам и женщинам терпеть и временно спасаться от невыносимых запахов, пронизывающих общественные места.

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Отсутствие туалетной бумаги

До появления привычной туалетной бумаги, отсутствие доступного дополнительного рулона создавало дилемму для бывших посетителей ванных комнат. В те далекие времена люди использовали листья, мох, лоскуты ткани или даже сено как заменитель полотенец для ванных комнат. Более привилегированные люди использовали для этого роскошную овечью шерсть.

Тяжелое положение с общественными туалетами

Как бы странно это ни звучало, но купание в общественных местах было популярным занятием в 13 веке; однако гигиенические практики были далеки от идеала. Из-за дефицита дров, чтобы нагреть воду до комфортной температуры, люди прибегали к использованию одной и той же воды для купания подряд.

Энергия мочи: раствор для стирки

Римляне верили, что моча обладает свойствами выводить пятна. Удивительно, но вплоть до средневековья люди использовали смесь мочи и пепла в качестве средства для избавления от стойких пятен.

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