Пять фактов о лошадях: Как они дышат и видят

На протяжении веков кони были верными спутниками людей, рабочими животными и грозными спортсменами в мире конного спорта. UAportal подготовил топ-5 фактов об этих удивительных созданиях.

Обязательное носовое дыхание

Лошади имеют уникальную дыхательную систему, имеющую одно весомое отличие от других животных. Они не могут дышать через рот. Лошади могут дышать только через нос, что делает их дыхательную систему особенной.

Сон стоя

Оснащенные уникальным "аппаратом стояния", лошади могут спать стоя. Этот механизм, включающий сухожилия и связки, позволяет им фиксировать ноги в определенном положении, что позволяет расслабиться без риска опрокинуться. Однако лошади ложатся на короткие периоды гибернации ежедневно. В среднем они дремлют примерно два с половиной часа.

Невероятный слух

Поскольку лошади не являются хищными животными, они обладают исключительными слуховыми способностями, помогающими им выживать. В отличие от людей, которые имеют три мышцы, контролирующие слух, у лошадей их десять.

Эта чрезвычайная адаптация позволяет им поворачивать уши почти на 180 градусов, независимо двигая каждым ухом. Таким образом, лошади могут слышать звуки со всех сторон, не поворачивая головы.

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Широкое поле зрения

Благодаря глазам, расположенным по бокам головы, лошади имеют почти 360-градусное панорамное зрение. Тем не менее, у них есть две слепые зоны – одна прямо за спиной, а другая прямо перед лицом.

Следовательно, они не могут видеть траву, на которой пасутся, или даже соблазнительную морковку, которую вы можете предложить им. Чтобы ориентироваться в окружающей среде, лошади используют движения головы, подвижные губы, чувствительные усы и острое обоняние.

Молниеносные рефлексы

Благодаря своему статусу травоядных, лошади обладают превосходными рефлексами, позволяющими им быстро реагировать в опасных ситуациях. Всего за 0,3 секунды лошадь может перейти от покоя к мощному удару ногой, когда ему грозит опасность. Для сравнения время реакции человека составляет примерно 1,6 секунды.

Напомним, ранее мы писали о том, как домашние любимцы влияют на сон человека.

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