Пять фактов о Таиланде: Страна, со столицей, имеющей самое длинное название в мире

Таиланд – страна, магически сочетающая в себе многовековую историю, неповторимую культуру и невероятную природную красоту. Это экзотическое государство, которое привлекает миллионы путешественников своим гостеприимством и разнообразием впечатлений. UAportal подготовил пять фактов об этой стране.

Родина экстрима

Таиланд может похвастаться большим разнообразием животного мира. Там можно встретить летучую мышь, самого маленького в мире млекопитающего, весящего всего две грамма. Не считая того, в водах Таиланда можно узреть могущественную китовую акулу – большую рыбу весом около 20 тонн и длиной со школьный автобус.

Большое количество святынь и храмов

Более 35 000 святынь и храмов украшают ландшафты Таиланда. Это неудивительно, ведь буддизм, исповедующий более 95% населения Таиланда, оказывает значительное влияние на культурное полотно страны.

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Погружение в традиции

Выдающимся событием, которое нельзя пропустить, является фестиваль Сонгкран, яркое празднование традиционного тайского Нового года, который проходит ежегодно с 13 по 15 апреля. Местные жители и иностранцы участвуют в огромном водном сражении, вооруженные водяными пистолетами, ведрами и шлангами, радостно обливая всех, кто попадает в поле зрения.

Долгое название Бангкока

Город Бангкок на самом деле имеет гораздо более длинное название. В отличие от общеупотребительного названия, полное и пространное название столицы Таиланда звучит так: Крун Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатхит Саккатхатия Витсанукам Прасит.

Раньше Сиам

Ранее Таиланд был известен как Сиам. До 1939 года страна называлась.

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