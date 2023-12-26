Пять фактов о зебре: Зачем им полоски

Зебры – это одни из самых известных и загадочных животных на нашей планете. Их полосатый рисунок и своенравный нрав издавна вызывает восхищение и интерес в ученых и природолюбов. UAportal подготовил четыре интересных факта о зебре.

Полосатые узоры

Уникальные полосатые узоры зебр делают каждую особь индивидуальной, подобно тому, как уникальны отпечатки человеческих пальцев. Хотя издалека они могут казаться похожими, присмотревшись поближе, можно обнаружить отличия в их рисунке. Ученые до сих пор не знают точного назначения этих полос, но господствующая теория предполагает, что они помогают зебрам распознавать друг друга.

Как зебры спят

Одной из удивительных черт зебр есть их способность спать стоя. Блокируя коленные суставы, зебры могут отдыхать, оставаясь в вертикальном положении, что позволяет им быстро просыпаться и убегать от потенциальных хищников. Однако, когда им нужно глубоко уснуть, зебры часто ложатся на бок.

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Разновидности зебр

Существует три вида зебр: равнинная зебра, горная зебра и зебра Греви. Последняя является самой большой среди них, она весит до 450 килограммов, тогда как равнинные зебры могут достигать веса до 385 килограммов. Ареал их обитания простирается через разные регионы, от юга Эфиопии и Южного Судана до севера Южной Африки. Горная зебра – самый маленький вид, весящий около 360 килограммов, и встречается исключительно в Южной Африке, Намибии и Анголе.

Навыки коммуникации

В дополнение к физической адаптации, зебры демонстрируют утонченные коммуникативные навыки. Например, равнинные зебры используют не менее шести различных вокализаций как средства общения. Фырканье указывает на удовольствие, а двусложный крик предупреждает стадо о приближении хищников. Они также общаются с помощью мимики, вытаскивая морды вперед и наклоняя уши во время дружеского взаимодействия. И наоборот, когда чувствуют угрозу, они прижимают уши к черепу.

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