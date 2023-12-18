Пять фактов об армейском швейцарском ноже: С чего все началось

Швейцарские ножи широко известны своей универсальностью и функциональностью. Есть несколько интересных фактов о швейцарских ножах, о которых не каждый знает. UAportal подготовил их подборку.

Начало производства

В конце 19 века видный деятель, по имени Карл Эльснер, основал ассоциацию производителей швейцарских ножей. Сначала сосредоточившись на изготовлении хирургических инструментов, компания расширила свой ассортимент, включив в него фермерские ножи и кухонные принадлежности. В конце концов они получили признание и начали производить ножи для швейцарской армии, которые служили скорее универсальными инструментами, чем боевым оружием, и даже имели практичную открывалку для консервных банок.

Швейцарские армейские ножи совершили революцию в многофункциональности

Хотя ножи с отвертками, штопорами и напильниками существовали еще до появления швейцарских армейских ножей, Карл Эльснер ввел революционную идею сочетания инструментов по бокам рукоятки. Этот инновационный дизайн расширил возможности ножа, позволив использовать вдвое большее количество инструментов и функций в одном компактном устройстве.

Скрытая отвертка для винтовок

Оригинальная модель 1890 года, которая считается легендарным швейцарским армейским ножом, имела лезвие, развертку, открывалку и встроенную отвертку. Наличие отвертки имело немаловажное значение, поскольку удовлетворяло потребности в техническом обслуживании огнестрельного оружия швейцарских солдат.

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Два бренда, сформировавших швейцарские армейские ножи

В 1908 году швейцарская армия разделила заказы на изготовление ножей между двумя компаниями: ассоциацией производителей ножей (ныне известной как Victorinox) и предприятием Поля Боше, которым руководил Теодор Венгер (ныне известная как Wenger). Таким образом, два разных бренда, предлагавших схожие швейцарские ножи, существовали до 2004 года, когда Victorinox приобрел Wenger и объединил эти бренды в одну компанию.

Разгадка этимологии Victorinox

Название Victorinox состоит из имени "Виктория", которое чтит память матери Карела Эльснера, и французского термина "inox", означающего нержавеющую сталь и принятую компанией в 1921 году. Это название отражает глубокую личную связь с основателем и материалом, на котором основан успех бренда Victorinox.

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