Пять интересных фактов о кротах, которые вы могли не знать

Кроты, таинственные существа, живущие под землей, обладают множеством интересных черт. Учитывая их подземный образ жизни, встретить кротов на открытой местности – большая редкость, поскольку они предпочитают оставаться без внимания. UAportal подготовил интересные факты о кротах, которые интересно узнать.

Скрытое жилье

Кроты строят сложные норы, которые служат им подземными жилищами. Эти курганы состоят из центральной камеры для хранения пищи, простирающейся в многочисленные разветвленные туннели.

Выживание зимой

Хотя кроты не впадают в спячку в течение зимних месяцев, они активно охотятся на насекомых и спящих личинок, спрятанных в земле. Чтобы противостоять вызовам, связанным с промерзанием почвы и нехваткой пищи, кроты тщательно собирают и запасают пищу заранее.

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Уникальный рост меха

Шерсть у кротов растет исключительно вверх, а не в какую-то одну сторону, как у большинства других млекопитающих. Как следствие, даже при движении назад в своих туннелях мех остается незаметным и не выпячивается наружу.

Быстрое обновление меха

Постоянное передвижение по узким тоннелям приводит к износу меха кротов. Чтобы противодействовать этому, их мех быстро обновляется. Приблизительно три-четыре раза в год кроты линяют, чтобы быстро заменить поврежденный мех и сохранить изоляционный и защитный покров.

Сельскохозяйственное влияние

Кроты, к сожалению, создают проблемы для сельского хозяйства. Мировая статистика свидетельствует, что они повреждают или уничтожают около одного процента сельскохозяйственных культур в мире. Хотя кроты не потребляют растения, их туннельная деятельность наносит ущерб корневой системе, что приводит к негативным последствиям для сельскохозяйственной деятельности.

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