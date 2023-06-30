Пять интересных фактов о сериале "Игра престолов", которые вы могли не знать

"Игра престолов" – это популярный телесериал, покоривший зрительские сердца по всему миру. Он является одной из самых обсуждаемых кинолент последнего десятилетия. Хотя многие фанаты знакомы с сюжетной линией и персонажами сериала, существует еще немало малоизвестных фактов, о которых зрители могут не знать. В этой статье UAportal подготовил пять интересных нюансов о "Игре престолов".

Сначала планировали снять фильм вместо сериала

Знаете ли вы, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайс не были заинтересованы в создании телесериала? Они предложили идею для фильма, но история оказалась слишком большой и сложной, чтобы вложить ее в одну киноленту. Потому они решили адаптировать рассказ в телевизионный сериал. Это позволило им лучше раскрывать разных персонажей и строить больше сюжетных линий.

Особенности визуализации

Знаковая последовательность вводных титров сериала была создана с помощью миниатюрных моделей и CGI-графике. Последовательность, в которой представлена трехмерная карта вымышленного мира сериала, была разработана компанией Elastic, специализирующейся на создании вступительных титров для телевизионных шоу и фильмов. Использованные модели тщательно созданы вручную. В итоге зрители наслаждались потрясающей визуализацией мира Вестероса.

Развитие туризма в Ирландии

Хотя сериал известен, прежде всего, своей драматической историей и потрясающими сюжетными поворотами, он также повлиял на индустрию туризма в Северной Ирландии. Путешественники все чаще стали посещать красивые места, которые показали в сериале. В частности, хеджи и Козуэй Гигантов, расположенные в Северной Ирландии. По приблизительным оценкам, с момента выхода в эфир сериал принес региону более 200 миллионов фунтов стерлингов прибыли от туризма.

Выход последнего сезона стал самым ожидаемым телевизионным событием

Финальный сезон сериала стал одним из самых ожидаемых телевизионных событий в истории. Миллионы поклонников смотрели его, чтобы узнать, чем закончится история. В результате финал сериала посмотрело более 19 миллионов зрителей, поэтому его можно считать одним из самых популярных в мире. Несмотря на споры относительно последнего сезона, очевидно, что сериал оказал большое влияние на поп-культуру.

Масштаб производства

В течение восьми сезонов в сериале было занято более 5 000 человек, а съемка проходила в более чем 10 разных странах. Бюджет сериала с течением времени значительно увеличивался, а стоимость последнего сезона составила более 15 миллионов долларов за серию.

Следует отметить, что "Игра престолов" – это культурный феномен, привлекающий внимание миллионов зрителей во всем мире.

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