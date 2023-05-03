Пять интересных фактов об Джеки Чане, которые мало кому известны

В этой статье UAportal подготовил пять интересных фактов о Джеки Чане, которые многие люди могут не знать. Эти факты позволят глубже понять жизнь, карьеру и влияние Чана на киноиндустрию.

Краткая информация о Джеки Чане

Джеки Чан – гонконгский мастер боевых искусств, актер и режиссер, снявшийся в более чем 150 фильмах. Он известен своим акробатическим стилем боя, комическим исполнением и инновационными трюками. Чан получил множество наград за свой вклад в киноиндустрию, включая награду за жизненные достижения от Академии киноискусства в 2016 году.

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Факт 1

Чан родился в Гонконге в 1954 году, его имя при рождении было Чан Конг-Санг. Родители дали ему прозвище "Пао Пао", что в переводе с китайского означает "пушечное ядро". Родители Чана были беженцами от гражданской войны в Китае и работали поваром и домработницей.

Факт 2

Чан начал свою карьеру в качестве каскадера в фильмах Брюса Ли "Кулак ярости" и "Войди в дракона". Позже он стал сниматься в собственных фильмах, таких как "Пьяный мастер" и "Полицейская история". Чан известен тем, что сам выполняет свои трюки, и за свою карьеру получил множество травм.

Факт 3

Помимо кинокарьеры, Чан является профессиональным певцом и выпустил более 20 альбомов на разных языках. Он также исполнил тематические песни для нескольких своих фильмов, включая "Полицейскую историю" и "Грохот в Бронксе".

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Факт 4

Джеки является филантропом и пожертвовал миллионы долларов на благотворительность. В 1988 году он основал Благотворительный фонд Джеки Чана, который предоставляет стипендии гонконгской молодежи и помогает в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Факт 5

Актер является послом доброй воли ЮНИСЕФ и работает над повышением осведомленности о проблемах детей и помощи при стихийных бедствиях. Он также участвует в экологическом движении и поддерживает различные инициативы по сохранению природы.

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