Пять кошачьих пород, имеющих наибольшую продолжительность жизни

Одним из интересных аспектов, который привлекает внимание, является продолжительность жизни кошек. У разных пород может существенно отличаться. UAportal подготовил топ-5 кошек-долгожителей.

Сиамские кошки

Сиамские кошки известны своим долголетием, часто доживают до 20 лет. Средняя продолжительность их жизни составляет около 15 лет, что делает их одной из пород, живущих дольше своих родственников. Это можно объяснить их крепким здоровьем и генетической предрасположенностью к долголетию.

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Абиссинские коты

Абиссинские кошки также известны своей долгой продолжительностью жизни, многие из них достигают 15 лет и старше. Их утонченное, мускулистое телосложение и активный характер могут способствовать их долголетию. Генетическая склонность к крепкому здоровью и игривый, любознательный характер также играют важную роль в их поразительной продолжительности жизни.

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Регдолли

Регдолли известны своими большими размерами и ласковым характером, а также необычайной долговечностью. Многие регдолли доживают до позднего возраста, а средняя продолжительность их жизни составляет около 15 лет. Их спокойное, ласковое поведение и относительно низкая частота определенных генетических проблем со здоровьем, вероятно, играют значительную роль в продолжительности их жизни.

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Российские голубые коты

Русские голубые кошки известны своей поразительной серебристо-голубой шерстью и волшебными зелеными глазами, а также значительной продолжительностью жизни. Со средней продолжительностью жизни 15 лет и более, русские голубые входят в пятерку пород кошек, дольше живущих, чем их родственники. Их спокойный, разумный характер и относительно низкая частота наследственных проблем со здоровьем, вероятно, способствуют их общему долголетию.

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Персидские коты

Персидские коты с их роскошной длинной шерстью и выразительными мордочками также входят в пятерку пород кошек, живущих дольше своих родственников. Многие персы достигают возраста 15 лет и старше. Их спокойный, кроткий характер и относительно низкая частота определенных генетических проблем со здоровьем, вероятно, способствуют их поразительному долголетию.

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