Пять лучших фильмов для девичника: проведите время весело

Нет ничего лучше, чем провести вечер с подружками за просмотром хорошего фильма. UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов, которые предлагают восхитительные впечатления от просмотра для девичника.

Всем парням: С любовью

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Романтика, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 39мин

Год: 2018

Продюсер: Мэтт Каплан

Любовная жизнь старшеклассницы Лары Джин выходит из-под контроля, когда тайные любовные письма, которые она написала всем своим прошлым возлюбленным, таинственным образом рассылаются. Она вступает в фальшивые отношения с одним из получателей, Питером, но все усложняется, когда возникают настоящие чувства.

Безумно богатые азиаты

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 2ч

Год: 2018

Продюсер: Нина Джейкобсон

Жительница Нью-Йорка Рейчел Чу соглашается посетить свадьбу друга своего парня Ника в Сингапуре, где узнает, что он из одной из самых богатых семей в Азии. Затем она сталкивается с неодобрением матери Ника, которая хочет, чтобы он женился на представительнице более высокого социального класса.

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Маленькие женщины

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 15мин

Год: 2019

Продюсер: Эми Паскаль

Основанный на классическом романе Луизы Мэй Олкотт, фильм "Маленькие женщины" рассказывает о судьбе сестер Марч в Америке после гражданской войны, когда они проходят свой путь через любовь, потери и борьбу за независимость в обществе, которое отказывает им во всем.

Ты – мое сомнение

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Романтика, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 41мин

Год: 2019

Продюсер: Майкл Голамко

Возлюбленные с детства Маркус и Саша, не видевшие друг друга много лет, неожиданно воссоединяются, когда Саша возвращается в их родной город, чтобы открыть ресторан. Когда они пытаются возобновить дружбу, старые чувства вновь вспыхивают, но их разные образы жизни и приоритеты угрожают разлучить их.

Энола Холмс

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Мистерия, Приключения

Страна: Великобритания, США

Продолжительность: 2ч 3мин

Год: 2020

Продюсер: Мэри Парент

Энола Холмс, младшая сестра знаменитого сыщика Шерлока Холмса, отправляется на поиски своей пропавшей матери и в процессе обнаруживает опасный заговор. С помощью своего остроумия и интеллекта она раскрывает дело и доказывает, что она больше, чем просто помощник.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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