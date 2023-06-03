Пять лучших фильмов для девичника: проведите время весело
Нет ничего лучше, чем провести вечер с подружками за просмотром хорошего фильма. UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов, которые предлагают восхитительные впечатления от просмотра для девичника.
Всем парням: С любовью
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: Романтика, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 39мин
Год: 2018
Продюсер: Мэтт Каплан
Любовная жизнь старшеклассницы Лары Джин выходит из-под контроля, когда тайные любовные письма, которые она написала всем своим прошлым возлюбленным, таинственным образом рассылаются. Она вступает в фальшивые отношения с одним из получателей, Питером, но все усложняется, когда возникают настоящие чувства.
Безумно богатые азиаты
Рейтинг IMDB: 7/10
Жанр: Комедия, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 2ч
Год: 2018
Продюсер: Нина Джейкобсон
Жительница Нью-Йорка Рейчел Чу соглашается посетить свадьбу друга своего парня Ника в Сингапуре, где узнает, что он из одной из самых богатых семей в Азии. Затем она сталкивается с неодобрением матери Ника, которая хочет, чтобы он женился на представительнице более высокого социального класса.
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Маленькие женщины
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: Драма, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 2ч 15мин
Год: 2019
Продюсер: Эми Паскаль
Основанный на классическом романе Луизы Мэй Олкотт, фильм "Маленькие женщины" рассказывает о судьбе сестер Марч в Америке после гражданской войны, когда они проходят свой путь через любовь, потери и борьбу за независимость в обществе, которое отказывает им во всем.
Ты – мое сомнение
Рейтинг IMDB: 6.8/10
Жанр: Романтика, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 41мин
Год: 2019
Продюсер: Майкл Голамко
Возлюбленные с детства Маркус и Саша, не видевшие друг друга много лет, неожиданно воссоединяются, когда Саша возвращается в их родной город, чтобы открыть ресторан. Когда они пытаются возобновить дружбу, старые чувства вновь вспыхивают, но их разные образы жизни и приоритеты угрожают разлучить их.
Энола Холмс
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Мистерия, Приключения
Страна: Великобритания, США
Продолжительность: 2ч 3мин
Год: 2020
Продюсер: Мэри Парент
Энола Холмс, младшая сестра знаменитого сыщика Шерлока Холмса, отправляется на поиски своей пропавшей матери и в процессе обнаруживает опасный заговор. С помощью своего остроумия и интеллекта она раскрывает дело и доказывает, что она больше, чем просто помощник.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
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