Пять лучших фильмов с Анджелиной Джоли, которые сделали ее звездой

UAportal подготовил список пяти лучших фильмов, обязательных к просмотру, в которых снялась Анджелина Джоли, одна из самых талантливых и разносторонних актрис Голливуда.

Малефисента

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Боевик, Приключения, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 1ч 37мин

Год: 2014

Продюсер: Джо Рот

"Малефисента" – это пересказ классической истории о Спящей красавице с точки зрения злодейки. Анджелина Джоли играет главную героиню, могущественную фею, которую предал и украл ее крылья человеческий король. В отместку Малефисента проклинает новорожденную дочь короля, Аврору, но, наблюдая за взрослением девочки, Малефисента начинает сомневаться в своих действиях и стремится искупить вину.

Подмена

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Криминал, Драма, Мистерия

Страна: США

Продолжительность: 2ч 21мин

Год: 2008

Продюсер: Клинт Иствуд

Фильм "Подмена" основан на реальной истории женщины по имени Кристина Коллинз, чей сын пропал в 1928 году в Лос-Анджелесе. Анджелина Джоли играет Кристин, которая сначала испытывает облегчение, когда сына находят, но быстро понимает, что мальчик – не ее сын. Сражаясь с коррумпированной полицией и неработающей системой правосудия, Кристин должна бороться за правду и справедливость для своего сына.

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Прерванная жизнь

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: биография, драма

Страна: США, Германия

Продолжительность: 2ч 7мин

Год: 1999

Продюсер: Джеймс Мэнголд

"Прерванная жизнь" – захватывающая драма, основанная на мемуарах Сюзанны Кайзен, которую сыграла Вайнона Райдер. Анджелина Джоли получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана за роль Лизы, харизматичной и непокорной пациентки психиатрической клиники, в которую попала Сюзанна. Фильм исследует темы психических заболеваний, идентичности и значения здравомыслия.

Солт

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Боевик, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 40мин

Год: 2010

Продюсер: Лоренцо ди Бонавентура

"Солт" – это остросюжетный экшн-триллер, повествующий об агенте ЦРУ Эвелин Солт, сыгранной Анджелиной Джоли, которую обвиняют в том, что она русская шпионка. Находясь в бегах, Солт должна использовать все свои навыки, чтобы избежать поимки и очистить свое имя, а также раскрыть большой заговор, угрожающий безопасности Соединенных Штатов.

Мистер и миссис Смит

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Экшн, Комедия, Криминал

Страна: США

Продолжительность: 2ч

Год: 2005

Продюсер: Акива Голдсман

"Мистер и миссис Смит" – это комедийный фильм в жанре экшн, который рассказывает о Джоне и Джейн Смит, сыгранных Анджелина Джоли и Брэд Питт, соответственно. Они тайно работают наемными убийцами на конкурирующие организации.

Когда им поручают убить друг друга, они вскоре узнают правду о профессии друг друга, и их брак начинает распадаться. Фильм включает в себя захватывающие боевые действия и остроумное подшучивание между двумя главными героями, что делает его приятным для просмотра.

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