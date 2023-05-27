Пять лучших фильмов с Анджелиной Джоли, которые сделали ее звездой
UAportal подготовил список пяти лучших фильмов, обязательных к просмотру, в которых снялась Анджелина Джоли, одна из самых талантливых и разносторонних актрис Голливуда.
Малефисента
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Боевик, Приключения, Семейный
Страна: США
Продолжительность: 1ч 37мин
Год: 2014
Продюсер: Джо Рот
"Малефисента" – это пересказ классической истории о Спящей красавице с точки зрения злодейки. Анджелина Джоли играет главную героиню, могущественную фею, которую предал и украл ее крылья человеческий король. В отместку Малефисента проклинает новорожденную дочь короля, Аврору, но, наблюдая за взрослением девочки, Малефисента начинает сомневаться в своих действиях и стремится искупить вину.
Подмена
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Криминал, Драма, Мистерия
Страна: США
Продолжительность: 2ч 21мин
Год: 2008
Продюсер: Клинт Иствуд
Фильм "Подмена" основан на реальной истории женщины по имени Кристина Коллинз, чей сын пропал в 1928 году в Лос-Анджелесе. Анджелина Джоли играет Кристин, которая сначала испытывает облегчение, когда сына находят, но быстро понимает, что мальчик – не ее сын. Сражаясь с коррумпированной полицией и неработающей системой правосудия, Кристин должна бороться за правду и справедливость для своего сына.
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Прерванная жизнь
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: биография, драма
Страна: США, Германия
Продолжительность: 2ч 7мин
Год: 1999
Продюсер: Джеймс Мэнголд
"Прерванная жизнь" – захватывающая драма, основанная на мемуарах Сюзанны Кайзен, которую сыграла Вайнона Райдер. Анджелина Джоли получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана за роль Лизы, харизматичной и непокорной пациентки психиатрической клиники, в которую попала Сюзанна. Фильм исследует темы психических заболеваний, идентичности и значения здравомыслия.
Солт
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Боевик, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 1ч 40мин
Год: 2010
Продюсер: Лоренцо ди Бонавентура
"Солт" – это остросюжетный экшн-триллер, повествующий об агенте ЦРУ Эвелин Солт, сыгранной Анджелиной Джоли, которую обвиняют в том, что она русская шпионка. Находясь в бегах, Солт должна использовать все свои навыки, чтобы избежать поимки и очистить свое имя, а также раскрыть большой заговор, угрожающий безопасности Соединенных Штатов.
Мистер и миссис Смит
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Экшн, Комедия, Криминал
Страна: США
Продолжительность: 2ч
Год: 2005
Продюсер: Акива Голдсман
"Мистер и миссис Смит" – это комедийный фильм в жанре экшн, который рассказывает о Джоне и Джейн Смит, сыгранных Анджелина Джоли и Брэд Питт, соответственно. Они тайно работают наемными убийцами на конкурирующие организации.
Когда им поручают убить друг друга, они вскоре узнают правду о профессии друг друга, и их брак начинает распадаться. Фильм включает в себя захватывающие боевые действия и остроумное подшучивание между двумя главными героями, что делает его приятным для просмотра.
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