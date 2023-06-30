Пять лучших фильмов с непревзойденной Кирой Найтли в главной роли: обязательно к просмотру

Кира Найтли – невероятная актриса, которая не боится показывать свое мастерство в самых разных жанрах, будь то драматические фильмы или боевики. UAportal подготовил топ пять лучших кинолент с участием талантливой актрисы, которые обязательно нужно посмотреть.

"Гордость и предубеждение"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Драма, Романтика

Страна: Великобритания, Франция, США

Продолжительность: 2ч 9мин

Год: 2005

Продюсер: Тим Беван, Эрик Феллнер, Пол Вебстер

В этой классической экранизации романа Джейн Остин, Кира Найтли сыграла роль Элизабет Беннет, сильную и независимую молодую женщину в Англии XVIII века. Когда она встречает богатого и высокомерного мистера Дарси, роль которого исполнил Мэттью Макфадьен, между ними начинается битва разума и гордости. С развитием их отношений Элизабет должна противостоять собственным предрассудкам, чтобы обрести настоящую любовь.

"Искупление"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Драма, Романтика, Война

Страна: Великобритания, Франция, США

Продолжительность: 2ч 3мин

Год: 2007

Продюсер: Тим Беван, Эрик Феллнер, Пол Вебстер

Фильм "Искупление", основанный на романе Иэна Макьюэна, рассказывает о жизни двух влюбленных во время Второй мировой войны. Главных героев, Сесилия и Робби, сыграли Кира Найтли и Джеймс Макэвой. Когда молодая девушка обвиняет Робби в преступлении, которое он не совершил, их жизнь кардинально меняется. В тяжелое время, когда мир охватила жестокая война, они борются за то, чтобы очистить имя Робби и воссоединиться.

"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины"

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 2ч 23мин

Год: 2003

Продюсер: Джерри Брукхаймер

В этом увлекательном приключении Кира Найтли сыграла роль Элизабет Суонн, дочь губернатора, которую похищают пираты во главе с печальным капитаном Джеком Воробьем в исполнении Джонни Деппа. Отправившись в плавание, чтобы спасти Элизабет, пираты должны противостоять проклятому экипажу "Черной жемчужины", связанному с морем древним проклятием.

"Игра в имитацию"

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Биография, Драма, Триллер

Страна: Великобритания, США

Продолжительность: 1ч 54мин

Год: 2014

Продюсер: Тедди Шварцман, Нора Гроссман, Идо Островски

В этой биографической драме Кира Найтли перевоплощается в Джоан Кларк, сотрудничавшая с Аланом Тьюрингом математика, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч. Работая вместе над расшифровкой кода "Энигма" во время Второй мировой войны, они должны противостоять предрассудкам общества и личной борьбе, которая угрожает разлучить их.

"Анна Каренина"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Драма, Романтика

Страна: Великобритания

Продолжительность: 2ч 9мин

Год: 2012

Продюсер: Тим Беван, Эрик Феллнер, Пол Вебстер

Фильм "Анна Каренина" снят по мотивам классического романа Льва Толстого. Кира Найтли сыграла роль замужней русской аристократки Анны, влюбляющейся в молодого кавалерийского офицера Вронского, роль которого исполнил Аарон Тейлор-Джонсон. Когда об их романе все узнали, Анне приходится столкнуться с общественным осуждением, что приводит к трагическим последствиям.

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