Пять лучших фильмов с непревзойденной Кирой Найтли в главной роли: обязательно к просмотру
Кира Найтли – невероятная актриса, которая не боится показывать свое мастерство в самых разных жанрах, будь то драматические фильмы или боевики. UAportal подготовил топ пять лучших кинолент с участием талантливой актрисы, которые обязательно нужно посмотреть.
"Гордость и предубеждение"
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: Драма, Романтика
Страна: Великобритания, Франция, США
Продолжительность: 2ч 9мин
Год: 2005
Продюсер: Тим Беван, Эрик Феллнер, Пол Вебстер
В этой классической экранизации романа Джейн Остин, Кира Найтли сыграла роль Элизабет Беннет, сильную и независимую молодую женщину в Англии XVIII века. Когда она встречает богатого и высокомерного мистера Дарси, роль которого исполнил Мэттью Макфадьен, между ними начинается битва разума и гордости. С развитием их отношений Элизабет должна противостоять собственным предрассудкам, чтобы обрести настоящую любовь.
"Искупление"
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: Драма, Романтика, Война
Страна: Великобритания, Франция, США
Продолжительность: 2ч 3мин
Год: 2007
Продюсер: Тим Беван, Эрик Феллнер, Пол Вебстер
Фильм "Искупление", основанный на романе Иэна Макьюэна, рассказывает о жизни двух влюбленных во время Второй мировой войны. Главных героев, Сесилия и Робби, сыграли Кира Найтли и Джеймс Макэвой. Когда молодая девушка обвиняет Робби в преступлении, которое он не совершил, их жизнь кардинально меняется. В тяжелое время, когда мир охватила жестокая война, они борются за то, чтобы очистить имя Робби и воссоединиться.
"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины"
Рейтинг IMDB: 8.0/10
Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 2ч 23мин
Год: 2003
Продюсер: Джерри Брукхаймер
В этом увлекательном приключении Кира Найтли сыграла роль Элизабет Суонн, дочь губернатора, которую похищают пираты во главе с печальным капитаном Джеком Воробьем в исполнении Джонни Деппа. Отправившись в плавание, чтобы спасти Элизабет, пираты должны противостоять проклятому экипажу "Черной жемчужины", связанному с морем древним проклятием.
"Игра в имитацию"
Рейтинг IMDB: 8.0/10
Жанр: Биография, Драма, Триллер
Страна: Великобритания, США
Продолжительность: 1ч 54мин
Год: 2014
Продюсер: Тедди Шварцман, Нора Гроссман, Идо Островски
В этой биографической драме Кира Найтли перевоплощается в Джоан Кларк, сотрудничавшая с Аланом Тьюрингом математика, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч. Работая вместе над расшифровкой кода "Энигма" во время Второй мировой войны, они должны противостоять предрассудкам общества и личной борьбе, которая угрожает разлучить их.
"Анна Каренина"
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Драма, Романтика
Страна: Великобритания
Продолжительность: 2ч 9мин
Год: 2012
Продюсер: Тим Беван, Эрик Феллнер, Пол Вебстер
Фильм "Анна Каренина" снят по мотивам классического романа Льва Толстого. Кира Найтли сыграла роль замужней русской аристократки Анны, влюбляющейся в молодого кавалерийского офицера Вронского, роль которого исполнил Аарон Тейлор-Джонсон. Когда об их романе все узнали, Анне приходится столкнуться с общественным осуждением, что приводит к трагическим последствиям.
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