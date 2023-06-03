Пять лучших фильмов ужасов вызовут недетский испуг

Фильмы ужасов всегда были любимым жанром среди кинолюбителей. UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов ужасов, снятых в период с 2018 по 2021 год, которые сумели покорить зрителей.

Солнцестояние

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: ужасы, драма, мистерия

Страна: США

Продолжительность: 2ч 28м

Год: 2019

Продюсер: A24

Группа друзей отправляется в отдаленную шведскую деревню, чтобы принять участие в фестивале, который проводится раз в жизни, но оказывается в ловушке кошмара, когда праздник превращается в нечто более зловещее. Фильм "Солнцестояние" режиссера Ари Астера – это прекрасное, но тревожное изображение горя, травмы и потери, которое оставит вас в трепете.

Маяк

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Ужасы, Драма, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 1ч 49м

Год: 2019

Продюсер: A24

Фильм "Маяк" рассказывает о двух смотрителях маяка в исполнении Роберта Паттинсона и Уиллема Дэфо, которые оказываются на отдаленном острове и постепенно теряют рассудок. Фильм режиссера Роберта Эггерса – это сюрреалистическое и мрачное исследование безумия, одержимости и власти, которое не для слабонервных.

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Доктор Сон

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Ужасы, Драма, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 2ч 31м

Год: 2019

Продюсер: Warner Bros.

Описание: Основанный на одноименном романе Стивена Кинга, фильм "Доктор Сон" рассказывает историю повзрослевшего Дэна Торранса, который должен противостоять своим демонам и защитить молодую девушку с похожими способностями от культа, стремящегося питаться их энергией. Фильм режиссера Майка Фланагана является достойным продолжением "Сияния" и отличается потрясающей игрой Юэна Мак Грегора.

Человек-невидимка

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: ужасы, мистика, научная фантастика

Страна: Австралия

Продолжительность: 2ч 4мин

Год: 2020

Продюсер: Universal Pictures

Фильм "Человек-невидимка" рассказывает историю Сесилии, сыгранной Элизабет Мосс, которая считает, что ее преследует жестокий бывший парень, который нашел способ стать невидимым. Фильм режиссера Ли Уэннелла – это напряженное и захватывающее исследование травмы, газового освещения и ужасов домашнего насилия.

Сторожка

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: ужасы, драма, триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 48м

Год: 2020

Продюсер: Neon

Фильм "Сторожка" рассказывает о семье, которая отправляется на рождественские каникулы в отдаленный домик с новой девушкой отца, но оказывается в ловушке и терзается невидимой силой. Режиссеры Вероника Франц и Северин Фиала сняли этот фильм в леденящей душу атмосфере, исследуя горе, вину и ужасы изоляции.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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