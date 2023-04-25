Пять лучших комедийных фильмов: приготовьтесь смеяться от души
UAportal подготовил список из пяти обязательных к просмотру комедийных фильмов вышедших в прокат в 2018-2021 годах. Эти комедийные фильмы предлагают множество уникальных и увлекательных историй.
Ночные игры
Рейтинг IMDB: 7.0/10
Жанр: Комедия, Преступление, Мистерия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 40мин
Год: 2018
Продюсер: Джейсон Бейтман
"Ночные игры" рассказывает о группе друзей, собравшихся на вечер игр, который быстро превращается в загадку убийства. По мере того, как ночь продолжается, они понимают, что все не так, как кажется, и должны работать вместе, чтобы разгадать тайну и спасти своего друга.
Та еще парочка
Рейтинг IMDB: 6.8/10
Жанр: Комедия, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 2ч 5мин
Год: 2019
Продюсер: Сет Роген
Фильм "Та еще парочка" рассказывает историю журналиста, который вновь встречается со своей бывшей, которая теперь является государственным секретарем Соединенных Штатов. По мере того, как они налаживают свою личную и профессиональную жизнь, они понимают, что испытывают друг к другу чувства.
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Зависнуть в Палм-Спрингс
Рейтинг IMDB: 7.4/10
Жанр: Комедия, Романтика, Фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 1ч 30мин
Год: 2020
Продюсер: Энди Сэмберг
Романтическая комедия "Зависнуть в Палм-Спрингс" рассказывает о двух гостях свадьбы, которые застряли во временной петле и вынуждены переживать один и тот же день снова и снова. Пытаясь понять, как разорвать петлю, они начинают испытывать чувства друг к другу.
Барб и Звезда едут в Виста-дель-Мар
Рейтинг IMDB: 6.5/10
Жанр: Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 47мин
Год: 2021
Продюсер: Кристен Уиг
"Барб и Звезда едут в Виста-дель-Мар" рассказывает о двух лучших подругах, которые отправляются в путешествие в Виста-дель-Мар, штат Флорида. Там они оказываются втянутыми в злодейский заговор, цель которого – убить всех жителей города.
Французский весник
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Комедия, Драма, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 48мин
Год: 2021
Продюсер: Уэс Андерсон
"Французский весник" – фильм Уэса Андерсона о группе журналистов, работающих в американской газете во Франции 20 века. Это любовное послание к искусству журналистики и повествования.
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