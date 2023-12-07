Пять самых уверенных в себе знаков зодиака на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Львов, Стрельцов, Скорпионов и Козерогов. Астрологический прогноз на эту неделю показывает, как эти знаки зодиака излучают наибольшую уверенность.

Овен

Когда Луна присоединяется к Раку, Овен выходит на первый план как олицетворение уверенности. Напористость и бесстрашный характер позволяют им без колебаний преодолевать какие-либо препятствия. Овны принимают риск, доверяют своим инстинктам и бесстрашно идут к своей цели. Их вдохновляющую решимость невозможно остановить.

Лев

Когда Луна находится в Раке, Лев становится маяком уверенности в себе. Лидерские качества и властное присутствие вселяют уверенность в окружающих. Приняв свою творческую искру, Лев смело демонстрирует миру свою оптимистическую и страстную натуру, оказывая длительное влияние во всех начинаниях.

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Стрелец

Стрельцы сияют своим авантюрным духом и непоколебимой уверенностью в себе. Принимая вызовы и неопределенности, они бесстрашно осваивают новые территории. Их жизнелюбие, заразительная энергия и оптимистический взгляд вдохновляют других выходить за пределы комфорта и начинать собственные поиски.

Скорпион

С переходом Луны в знак Рака Скорпион становится олицетворением решительности и целеустремленности. Ни один вызов не является для них слишком сложным, поскольку они используют свою внутреннюю силу. Благодаря стойкости и непоколебимой решимости они преодолевают препятствия, достигают целей и оставляют неизгладимый след на своем пути к успеху.

Козерог

Когда Луна гармонизирует с Раком, Козерог становится символом непреклонной уверенности. Благодаря своей амбициозной натуре и дисциплинированному подходу, они ставят перед собой четкие цели и без устали стремятся их достичь. Мир замечает их решительность, настойчивость и твердую веру в себя.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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