Пять семейных фильмов начала 2010-х годов, которые нужно посмотреть

UAportal подготовил список из пяти обязательных к просмотру фильмов начала 2010-х годов, которые предлагают восхитительные впечатления от семейного просмотра.

Хроники Нарнии: Покоритель Зари

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Приключения/Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 113 минут

Год: 2010

Продюсер: Марк Джонсон

Братья и сестры Певенси возвращаются в Нарнию, чтобы помочь королю Каспиану найти семь потерянных лордов. Они отправляются в путешествие через море на корабле "Рассветный тредер", встречая на своем пути волшебных существ и опасные препятствия.

Гадкий Я

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Анимация/Комедия

Страна: США

Продолжительность: 95 минут

Год: 2010

Продюсер: Крис Меледандри

Суперзлодей Грю замышляет украсть Луну с помощью своих приспешников. Однако его планы нарушаются, когда он удочеряет трех девочек-сирот, которые меняют его взгляды на жизнь.

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Рапунцель: Запутанная история

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анимация/Приключения

Страна: США

Продолжительность: 100 мину

тГод: 2010

Продюсер: Рой Конли

Рапунцель, юная принцесса с волшебными волосами, заперта в башне злой ведьмой. Она мечтает исследовать мир за пределами своей башни и наконец получает шанс сделать это, когда встречает очаровательного вора по имени Флинн Райдер.

Как приручить дракона

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анимация/Приключения

Страна: США

Продолжительность: 98 минут

Год: 2010

Продюсер: Бонни Арнольд

В мире, где викинги и драконы враждуют, Иккинг, молодой викинг, дружит с драконом по имени Беззубик. Вместе они отправляются на задание, чтобы спасти свою деревню от опасной угрозы.

Парень-каратист

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Экшн/Драма

Страна: США

Продолжительность: 140 минут

Год: 2010

Продюсер: Джерри Вайнтрауб

Дре, маленький мальчик, переезжает с матерью в Китай и пытается адаптироваться к новой обстановке. Он находит маловероятного наставника в лице мистера Хана, человека из технического обслуживания, который обучает его искусству кунг-фу и помогает ему противостоять хулиганам.

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