Пять советов для правильного питания: чем нужно завтракать

Начало дня по питательной пище задает тон на весь день и обеспечивает энергией, необходимой для выполнения задач. UAportal подготовил статью с разными советами и идеями о создании правильного завтрака. Следуя этим рекомендациям, завтрак может стать вкусной и питательной частью ежедневного рациона.

Питательные элементы

Белок помогает человеку чувствовать себя сытым и довольным на протяжении всего утра. Хорошим источником белка могут быть яйца или греческий йогурт.

Еще один совет – включать цельнозерновые продукты, такие как овсянка или тосты из цельной пшеницы, содержащие клетчатку и сложные углеводы, снабжающие энергией.

Кроме того, включение в завтрак фруктов и овощей может добавить в рацион важные витамины и минералы. Также важно, чтобы организм содержал достаточное количество воды.

Разнообразие

Вместо того, чтобы соблюдать одну и ту же рутину, можно попробовать поэкспериментировать с разными рецептами и ингредиентами. Разнообразя выбор завтрака, можно не только предотвратить скуку, но и получить широкий спектр питательных веществ.

Размер пропорций

Хотя может возникнуть соблазн наесться, лучше всего практиковать контроль порций. Следует стремиться к сбалансированной тарелке, включающей смесь белков, углеводов и здоровых жиров.

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Например, порция нежирного белка размером с ладонь, порция цельного зерна размером с кулак и порция полезных жиров, таких как авокадо или орехи, размером с большой палец.

Планировать и готовить еду заранее

Утро может быть неспокойным, а готовый завтрак может сэкономить время и гарантировать, что день начнется с правильной ноги. В качестве примера овсянку на ночь можно приготовить, смешав овсяные хлопья, молоко или йогурт, и добавить к ним ягоды или орехи на выбор. Заготовки можно хранить в холодильнике и наслаждаться ими в течение недели, делая завтрак легким и приятным.

Прислушиваться к своему организму

Хотя важно определять приоритетность завтрака, не менее важно прислушиваться к естественным сигналам организма о голоде. Если ощущение голода отсутствует с утра, можно подождать, пока оно не появится, чтобы поесть. Однако следует избегать полного пропуска завтрака, поскольку это может привести к перееданию в течение дня.

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