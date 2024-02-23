Пять советов, которые помогут в уходе за лезвиями ножей

Когда речь заходит об уходе за лезвиями, это не только сохранение их остроты, но и сохранение их эффективности и продолжительности службы. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут продлить жизнь ножам и ножницам.

Использование точильного камня

Чтобы заточить ножницы или ножи, самостоятельно, один из эффективных советов – использовать точильный камень. Точильный камень следует положить на ровную поверхность, а затем плотно прижать лезвие к камню под углом 20 градусов. Металлом следует скользить по длине камня, соблюдая постоянный угол и слегка нажимая на него.

Использование алюминиевой фольги

Еще один совет по самостоятельной заточке лезвий – использование алюминиевой фольги. Возьмите лист алюминиевой фольги и сложите его вчетверо. Затем лезвием следует прорезать фольгу несколько раз. Абразивность фольги поможет заточить металл, сделав его снова готовым к использованию.

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Использование наждачной бумаги

Лезвия можно заточить с помощью наждачки. Следует выбрать мелкозернистую наждачную бумагу и нарезать ее полосками. Затем, в ней, следует сделать несколько прорезей. Это поможет удалить любые затупленные края лезвий и снова сделать острыми инструменты.

Очистка лезвий

С помощью ткани, смоченной в медицинском спирте, очистите лезвия от остатков грязи и других загрязнений. Это будет гарантировать, что затачивается само лезвие, а не только остатки на нем, что приведет к более эффективному результату. Также очень важно тщательно просушить лезвия, чтобы предотвратить ржавость после очистки.

Регулярное обслуживание

После заточки лезвия следует хранить в сухом, чистом месте, а перед каждым использованием проверять на наличие каких-либо повреждений. Соблюдая простые профилактические меры, можно продлить время между заточками и дольше хранить острыми инструментами.

Напомним, мы рассказали о методах заточки и увеличении срока службы бритв.

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