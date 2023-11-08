Пять вещей, которые не следует выносить из дома

Чтобы сохранить положительное состояние и защитить свое благосостояние, важно с осторожностью относиться к определенным вещам, которые вы выносите из дома. Наши дома сохраняют энергетику, и расставание с определенными вещами может привести к негативным последствиям. UAportal расскажет о пяти вещах, которые не стоит дарить.

Предметы личной гигиены

Предметы, непосредственно контактирующие с вашей головой или волосами, такие как фены, резинки, шляпы или щетки для волос, не стоит отдавать. По мнению экспертов, такие предметы могут переносить вашу энергетику и нечаянно влиять на удачу, финансовое благополучие и общее самочувствие.

Нижнее белье

Даже если оно новое, нижнее белье не стоит отдавать. Это нужно для того, чтобы оградить свою судьбу и удачу. Считается, что белье имеет уникальную энергетическую связь с собственником и расставание с ним может его нарушить.

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Зеркало

Рекомендуется никогда не снимать и не дарить зеркала из дома, в том числе прикрепленные к шкафам. Считается, что зеркала удерживают энергию и служат символическим отражением жизни человека. Утилизация зеркал может нарушить энергетический баланс в вашем жилом пространстве.

Постель и постельное белье

Считается, что подушки, одеяла и постельное белье накапливают и сохраняют положительную энергию человека в течение длительного периода. Сильная связь между этими предметами и владельцем может иметь длительное влияние. Чтобы избежать потенциального вреда в будущем, лучше не отдавать и не избавляться от таких вещей.

Неиспользованная посуда

Удивительно, но посуда, которую вы больше не используете, также может нести энергетический отпечаток. Поэтому лучше не дарить и не передавать такие предметы. Сохраняя эту посуду у себя, вы избежите каких-либо потенциальных негативных воздействий, которые могут возникнуть со стороны непреднамеренных получателей.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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