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Астрология и гороскопы

Пять знаков зодиака будут отличаться своим желаниями на этой неделе

Владислав Москаленко

Пять знаков зодиака будут отличаться своим желаниями на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Рыб, Тельцов, Водолеев и Близнецов. На этой неделе астрологический фокус сосредоточен на стремлениях этих знаков зодиака под влиянием звезд.

Овен

Овен, известный своим огненным и авантюрным характером. На этой неделе Овны могут стремиться к приключениям, новым впечатлениям и ощущению независимости. Они могут испытывать сильное желание самоутвердиться и покорять новые вершины, стремиться к свободе и возможности проявить свои лидерские качества.

Рыбы

Чувствительный и творческий водный знак Рыбы часто стремится к эмоциональной связи и духовной самореализации. На этой неделе люди, рожденные под этим знаком, могут глубоко стремиться к близости, творчеству и внутреннему спокойствию. Они могут искать утешения в художественных занятиях, стремиться к более глубоким связям с любимыми, а также стремиться к ощущению цели и пониманию своей жизни.

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Телец

Практичный и чувственный земной знак Тельца на этой неделе может стремиться к стабильности, комфорту и материальной безопасности. Представители этого знака могут желать ощущения физической и финансовой безопасности, стремиться к роскоши, поблажек и гармоничного окружения.

Водолей

Водолей на этой неделе может стремиться к свободе, инновациям и интеллектуальной стимуляции. Представители этого знака зодиака могут испытывать сильное желание свободы для выражения своих уникальных взглядов и идей. Они могут стремиться к нестандартному опыту, новым вызовам и возможности положительно повлиять на мир.

Близнецы

Когда Венера входит в знак Близнецов, люди, рожденные под этим знаком, могут стремиться к общению и разнообразию. Близнецы известны своей любознательностью и способностью к мышлению. Они могут стремиться к интеллектуальному росту, увлекательному взаимодействию и возможности изучить разнообразные интересы и перспективы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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