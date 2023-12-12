Пять знаков зодиака будут самые счастливые в любви на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овна, Льва, Весов, Стрельца и Рыб. Узнайте, как этим знакам зодиака на этой неделе больше всего повезет в любовных делах.

Овен

Овен удерживает позицию счастливейшего знака зодиака в любви на этой неделе. С переходом Марса в знак Весов Овны испытывают прилив романтики, страсти и всеобщей удачи в личной жизни. Энергичная и полная энтузиазма натура Овна в сочетании с этим планетарным расположением создает невероятные возможности для привлечения любви и углубления существующих отношений.

Лев

С переходом Марса в знак Весов Львы благословлены повышенной харизмой, магнетизмом и уверенностью в сердечных делах. Это благоприятное расположение планет усиливает естественное обаяние и делает их очаровательными для потенциальных партнеров. В это время Львы могут рассчитывать на увлекательные романтические встречи и преуспевающую личную жизнь.

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Весы

Вхождение Марса в их знак зодиака принесет Весам на этой неделе значительный толчок в их личной жизни. Будучи среди самых счастливых знаков зодиака в любви, Весы извлекают пользу от гармоничной энергии этого планетарного сочетания. Страсть, равновесие и гармония в отношениях растут, появляются новые возможности для глубоких связей и романтических переживаний.

Стрелец

Стрелец среди знаков зодиака, которым на этой неделе больше всего повезет в любви. С приходом Марса в знак Весов Стрельцы могут ждать всплеска в личной жизни. Это планетарное расположение приносит авантюрную и страстную энергию, позволяющую Стрельцам получать новый опыт и искать новые связи. Возникают возможности для любви, а существующие отношения наполняются страстью и волнением.

Рыбы

Рыбы также среди знаков зодиака, которым на этой неделе повезет в любви. Когда Марс входит в знак Весов, Рыбы получают благословенный период для личной жизни. Это положение разжигает врожденную романтическую натуру, усиливая их интуицию и чувствительность. Рыбы могут рассчитывать на глубокие и значимые связи и испытывать повышенное чувство эмоционального удовлетворения в своих отношениях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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