Пять знаков зодиака будут самыми чувствительными на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Дев, Весов, Тельцов, Водолеев и Стрельцов. Планетарное поступление Меркурия в знак Овна повышает уровень чувствительности определенных знаков зодиака на этой неделе.

Дева

Меркурий, входящий в знак Овна, может вызвать повышенную чувствительность у Дев. Они известны своей эмоциональной природой, и это планетарное смещение может сделать их еще более уязвимыми. Осторожность и эмпатия будут крайне важны при взаимодействии с Девами в этот период.

Весы

Весы могут ощущать повышенную чувствительность, особенно в отношениях. Конфликты и напряженность могут повлиять на них более глубоко, поэтому четкое и честное общение имеет большое значение при взаимодействии с Весами.

Телец

Вхождение Меркурия в знак Овна может повлиять на чувствительность Тельцов, особенно перед лицом перемен и неопределенности. Стабильность и успокоение Тельцов будут иметь решающее значение для уменьшения их уязвимости.

Водолей

Нынешнее планетарное смещение может принести неожиданную эмоциональную глубину для Водолеев, что сделает их более чувствительными к окружающим. Предоставление им безопасного пространства для выражения своих чувств и мыслей будет иметь важное значение для поддержки их в это время.

Стрелец

Чувствительность Стрельцов может усилиться, что приведет к более сильному стремлению к свободе. Признание их потребности в автономии и поддержка могут помочь им справиться с повышенной уязвимостью.