Пять знаков зодиака на этой неделе будут наиболее уязвимы

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Весов, Раков, Скорпионов и Рыб. Узнайте, почему эти знаки зодиака наиболее уязвимы на этой неделе, и получите советы, как профессионально управлять этим состоянием.

Овен

В начале недели представители знака Овна могут оказаться в уязвимом положении. Планетарное вступление Луны в Рак может усилить эмоции, сделав их более чувствительными и легко подверженными внешнему воздействию. Это может повысить уязвимость и сделать их более подверженными получению травм или чувству подавленности.

Весы

На этой неделе Весы также могут испытывать повышенную уязвимость из-за перехода Луны в знак Рака. Естественное стремление к равновесию и гармонии может сделать их более подверженными эмоциональным колебаниям, что приведет к ощущению уязвимости. Весам важно придавать приоритет заботе о себе и заниматься теми делами, которые приносят им эмоциональную стабильность и покой.

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Рак

Когда Луна входит в свой знак Рака, представители этого знака зодиака могут оказаться в состоянии уязвимости. Раки известны своей эмоциональной природой, и этот период может повысить чувствительность, делая их более подверженными уязвимости. Для Раков очень важно заниматься самоконтролем, ухаживать за собой и окружать себя благоприятной средой, чтобы пережить этот период уязвимости.

Скорпион

Скорпионы могут ощущать уязвимость, когда Луна вступает в знак Рака. Глубокие эмоции и интенсивный характер могут стать более выраженными в это время, что делает их более восприимчивыми к внешним воздействиям и потенциальным эмоциональным потрясениям. Скорпионам важно практиковать эмоциональную самопомощь, направлять свою энергию в здоровое русло и искать связь и поддержку от людей, которым они доверяют.

Рыбы

Когда Луна входит в знак Рака, Рыбы могут оказаться в уязвимом состоянии. В настоящее время их эмпатия и интуиция могут обостриться, что приведет к повышенной уязвимости как к внутренним, так и к внешним эмоциональным воздействиям. Рыбам очень важно установить крепкие границы, практиковать заботу о себе и окружать себя позитивом, чтобы защитить свое эмоциональное благополучие в этот период уязвимости.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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