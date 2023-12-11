Пять знаков зодиака ощутят усталость на этой неделе из-за вхождения Урана в Водолея

UAportal подготовил гороскоп для Тельцов, Раков, Весов, Козерогов и Рыб. Вхождение Урана в знак Водолея приносит изменения в энергетике и ее влияние на уровень усталости этих знаков зодиака.

Телец

Тельцы могут почувствовать особую усталость на этой неделе из-за вхождения Урана в Водолей. Их привычный распорядок дня может быть нарушен, что приведет к ощущению истощения. Для людей, рожденных под знаком Тельца, важно сосредоточиться на отдыхе и заботе о себе, чтобы восстановить уровень энергии.

Рак

Раки могут испытывать повышенную усталость в результате вхождения Урана в знак Водолея. Эмоциональное влияние этого планетарного смещения может привести к тому, что Раки будут чувствовать себя истощенными и уставшими. Для борьбы с этим Ракам очень важно уделять больше внимания заботе о себе и находить способы пополнения своей эмоциональной энергии.

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Весы

Психическое беспокойство и чрезмерные размышления, вызванные планетарным переходом, могут привести к истощению. Чтобы эффективно бороться с усталостью, людям, родившимся под знаком Весов, следует искать здоровые выходы для своей умственной энергии и практиковать техники самопомощи.

Козерог

Козероги могут испытывать повышенную усталость, когда Уран начинает свой путь в Водолее. Нарушение баланса между работой и личной жизнью, вызванное этим планетарным выравниванием, может привести к истощению. Козерогам рекомендуется установить четкие границы и расставить приоритеты в деятельности по уходу за собой, чтобы справиться с усталостью.

Рыбы

Рыбы могут чувствовать себя более истощенными, когда Уран поступает в знак Водолея. Усиление эмоциональной чувствительности и последующая утечка энергии могут привести к повышенной усталости. Для решения этой проблемы людям, родившимся под знаком Рыб, важно заниматься деятельностью, способствующей расслаблению.

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