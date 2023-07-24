Пять знаков зодиака самые требовательные в отношениях: с ними будет сложно

У каждого знака зодиака есть свои положительные и негативные качества, которые могут повлиять на отношения. По словам астрологов, Овны, Близнецы, Девы, Скорпионы и Козероги очень требовательны к своей второй половинке, что может стать причиной ссор.

Овен

Овны известны своей страстной и импульсивной натурой. Они энергичны и могут много работать. В любовных отношениях уроженцы знака очень требовательны и следуют исключительно собственным желаниям и потребностям. Они не думают о последствиях своих поступков, что провоцирует конфликты. Овны хотят, чтобы их вторая половинка соответствовала самым высоким ожиданиям и злятся, если это не так.

Близнецы

Близнецы известны своим переменчивым характером. Они общительны, любопытны и имеют широкий круг интересов. У них часто возникают проблемы с выбором между различными вариантами, уроженцы знака быстро устают от рутины. Близнецы хотят, чтобы их избранник или избранника шел по жизни в их темпе и разочаровываются пи малейших трудностях.

Дева

Девы известны своей критичностью и перфекционизмом. Они очень требовательны к себе и своим партнерам – им трудно согласиться на меньшее, чем совершенство. Это может привести к напряжению и неудовлетворенности в отношениях, так как партнеры не всегда смогут оправдать завышенные ожидания Дев.

Скорпион

Скорпионы известны своей силой и страстью. Они эмоциональные и верные партнеры, однако их вспыльчивость может привести к проблемам в отношениях. Уроженцы знака ревнивы, их потребность в контроле нарушает гармонию. Они требуют от второй половинки постоянных доказательств верности и любви.

Козерог

Козероги известны своей серьезностью, ответственностью и дисциплиной. Это надежные и амбициозные люди, но они могут быть слишком строгими и холодными в любовных отношениях. Их суровость может вызвать напряжение и дистанцию ​​и заставить партнеров чувствовать, что они недостаточно хороши или недостаточно любимы. Тем более, что Козероги будут выдвигать все новые требования.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.