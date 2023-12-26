Пять знаков зодиака столкнутся с ревностью на неделе

Когда Марс входит в знак Весов, влияние на ревность среди знаков зодиака становится значительной. UAportal рассказывает, что ждет Весов, Скорпионов, Тельцов, Раков и Львов.

Весы

Весы могут ощущать обострение ревности, когда Марс вступает в их знак. Соискателям гармонии нужно будет управлять своими владельческими наклонностями и бороться с ревнивыми эмоциями, чтобы сохранить равновесие в своих отношениях.

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Скорпион

С переходом Марса в знак Весов Скорпионы усиливают свою эмоциональную глубину, сталкиваясь с приступами ревности. Эти уязвимые натуры должны полагаться на открытое общение и построение доверия, чтобы обуздать свой собственнический характер и справиться с эмоциональными переживаниями.

Телец

Тельцы придают большое значение стабильности, безопасности и собственности в отношениях. Вхождение Марса в знак Весов порождает усиленные волны ревности, с которыми им приходится сражаться. Установление баланса, укрепление доверия и открытое общение жизненно важны для Тельцов в этот период.

Рак

Раки, известные своей глубокой чувствительностью, испытывают усиление эмоций зависти и владения, когда Марс входит в знак Весов. Для них очень важно придавать приоритет самосознанию, заботе о себе и честном общении, чтобы успешно преодолевать и исцеляться от приступа ревности.

Лев

Потребность Львов во внимании и восторге открывает двери для ревности, когда Марс входит в знак Весов. Желая собственности и признания в отношениях, Львы должны сместить акцент на самовыражение, уверенность в себе и построение доверия, чтобы не дать ревности затмить их отношения.

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