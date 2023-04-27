Раскрытие гения Квентина Тарантино: как режиссер покорил мир

UAportal подготовил пять интересных фактов о Квентине Тарантино. Известный своим уникальным и зачастую противоречивым стилем кинематографа, Тарантино считается одним из величайших режиссеров своего поколения.

Краткая биография Квентина Тарантино

Квентин Джером Тарантино родился 27 марта 1963 года в Ноксвилле, штат Теннесси. Он вырос в Лос-Анджелесе и бросил среднюю школу, чтобы продолжить карьеру актера. Первой работой Тарантино в киноиндустрии была работа в магазине видеопроката, где он узнал о кино и развил свою страсть к этому виду искусства. Его режиссерский дебют состоялся в 1992 году в фильме "Бешеные псы", который получил признание критиков и положил начало его карьере режиссера.

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Тарантино – заядлый читатель

Помимо того, что Тарантино – любитель кино, он еще и заядлый читатель. Он ссылался на различные романы и книги в качестве вдохновения для своих фильмов, включая "Большой сон" Рэймонда Чандлера, "Хороший, плохой и ужасный" Серджио Леоне и "Ромовый пунш" Элмора Леонарда. Тарантино также заявил, что читает сценарии каждый день, так как это помогает ему оставаться остроумным и сосредоточенным на своем ремесле.

Тарантино пишет все свои сценарии от руки

В отличие от многих других режиссеров, которые используют компьютеры для написания сценариев, Тарантино пишет все свои сценарии от руки. Он говорил, что этот процесс помогает ему проникнуть в голову персонажа и позволяет писать более органично. В интервью газете "Нью-Йорк Таймс" Тарантино сказал: "Когда я пишу, это я и бумага, и я могу писать так, как мне нравится".

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Фильмы Тарантино часто носят нелинейный характер

Одним из фирменных стилей Тарантино является его нелинейный подход к повествованию. Многие из его фильмов, включая "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", имеют несколько сюжетных линий и прыгают назад и вперед во времени. По словам Тарантино, такой подход позволяет ему держать зрителей в напряжении и догадываться, что же произойдет дальше.

У Тарантино есть футфетиш

Во многих фильмах Тарантино присутствуют кадры с ногами, что заставляет некоторых предполагать, что у него фетиш на ноги. В интервью Rolling Stone Тарантино подтвердил, что у него действительно есть футфетиш, заявив: "Я не знаю, как это объяснить, но как режиссер, это просто означает, что я знаю, как они выглядят". Он также сказал, что считает ноги Умы Турман одними из самых красивых, которые он когда-либо видел.

Тарантино объявил о своем уходе из кинематографа

В интервью GQ Australia в 2019 году Тарантино объявил, что планирует уйти из кинематографа после десятого фильма. Он сказал, что хочет закончить свою карьеру на высокой ноте и сосредоточиться на написании книг и пьес. На данный момент Тарантино снял девять фильмов, включая "Однажды в Голливуде" и "Джанго освобожденный", и многие поклонники с нетерпением ждут, что же он приготовил для своего последнего проекта.

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