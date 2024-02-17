Раскрытие тайн и преступлений: Детективы, которые не оставят равнодушными

UAportal рассказал о лучших детективных фильмах 2014-2019 годов, идеально сочетающих увлекательный сюжет со звездной игрой актеров. Эти фильмы предлагают целый ряд сюжетов, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

"Исчезнувшая"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Мистика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 149 минут

Год: 2014

Главный продюсер: Риз Уизерспун

"Исчезнувшая" рассказывает об исчезновении Эми Данн на пятую годовщину ее свадьбы, что повлекло за собой ряд событий в Северном Карфагене, штат Миссури. По мере развертывания расследования фильм показывает темные стороны брака, измены и ажиотаж в СМИ, сопровождающий громкие преступления.

Читайте также: Эмоциональные и увлекательные фильмы: Мелодрамы, которые нужно посмотреть

"Девушка в поезде"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Жанр: Мистика, криминал, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 112 минут

Год: 2016

Главный продюсер: Марк Платт

Фильм "Девушка в поезде", снятый по мотивам романа Полы Гокинс, разворачивается вокруг истории Рэйчел Уотсон, разведенной алкоголички, вовлеченной в дело об исчезновении человека. Фильм рассказывает о ее путешествии, о том, как она ставит под сомнение собственное восприятие и воспоминания, становясь все более вовлеченной в расследование.

"Убийство в "Восточном экспрессе"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Жанр: Мистика, криминал, драма

Страна производства: США, Мальта.

Продолжительность: 114 минут

Год: 2017

Главный продюсер: Кеннет Брана

Действие фильма "Убийство в "Восточном экспрессе", экранизации классического криминального романа Агаты Кристи, разворачивается на борту роскошного Восточного экспресса во время его путешествия по Европе. После убийства пассажира детектив Эркюль Пуаро опрашивает попутчиков, каждый из которых имеет собственные тайны и мотивы, чтобы найти убийцу.

"Ветреная река"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Мистика, криминал, драма

Страна производства: США, Великобритания, Канада.

Продолжительность: 117 минут

Год: 2017

Главный продюсер: Элизабет А. Белл

Действие фильма происходит в индейской резервации Винд-Ривер в Вайоминге, которая становится местом, где разворачивается увлекательная тайна убийства. После того как молодую индейскую девушку находят мертвой при загадочных обстоятельствах, агент-новичок ФБР объединяется с местным охотником, чтобы раскрыть преступление.

"Достать ножи"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр: Мистика, криминал, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 130 минут

Год: 2019

Главный продюсер: Риан Джонсон

События фильма "Достать ножи" разворачиваются в большом имении после загадочной смерти известного криминального романиста Гарлана Тромби. Известный частный детектив Бенуа Блан нанимается, чтобы выяснить правду по поводу неблагополучной семьи Харлана и его преданного персонала, каждый из которых имеет свои собственные скрытые интересы и намерения.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !