Расширение возможностей ИИ в линейке iPhone 16 Pro: что известно о новом чипе Apple A18 Pro

Согласно аналитической записке Джеффа Пу из Haitong International Tech Research, Apple планирует внести конкретные изменения в свой чип A18 Pro, проложив путь к расширенным возможностям искусственного интеллекта (ШИ) в будущей линейке iPhone 16 Pro. UAportal рассказал, что компания начала производство чипа раньше обычного, что свидетельствует о ее стремлении внедрять достижения искусственного интеллекта в свои устройства.

Вычисление ИИ на устройстве означает обработку задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве, а не полагаясь на облачную инфраструктуру. В этом году Apple, похоже, применяет гибридный подход к функциям искусственного интеллекта, потенциально используя облачные ресурсы в сотрудничестве с Google для определенных функций, в то время как другие будут чисто на устройстве, обещающем пользователям бесперебойную работу с искусственным интеллектом.

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Если погрузиться в детали, то чип A18 Pro производится с использованием долгожданного 3-нм техпроцесса TSMC второго поколения (N3E). Важно, что увеличенная площадь чипа позволяет разместить больше транзисторов или специализированных компонентов, что позволяет линейке iPhone 16 Pro потенциально предлагать увлекательные возможности искусственного интеллекта непосредственно на самом устройстве.

Чип A18 может значительно увеличить количество встроенных вычислительных ядер искусственного интеллекта вместе с более мощной системой Neural Engine. Этот прогресс свидетельствует о большем внимании к производительности, связанной с искусственным интеллектом, что позволяет улучшить функциональность и сделать работу с искусственным интеллектом более надежным для пользователей iPhone.

Хотя и iPhone 16, и iPhone 16 Pro будут оснащены версией чипа A18 в этом году, отчет Пу свидетельствует о том, что изменения, ориентированные на ИИ, будут эксклюзивными для версии A18 Pro, предназначенной для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Внедряя усовершенствование ИИ в свои флагманские модели, Apple стремится обеспечить повышенный уровень интеллекта и удобства благодаря инновационным функциям ИИ.

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