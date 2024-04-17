Растения, которые нельзя выращивать вместе: основные советы для огородников

Когда дело доходит до садоводства на даче или огороде, может показаться, что все сделано правильно – вы вовремя посадили, тщательно подготовили семена, обеспечили надлежащий полив и температуру. Однако иногда, к большому сожалению, урожай оказывается меньше, чем ожидалось.

Несовместимость между растениями часто является основной причиной этого результата. Чтобы помочь вам сориентироваться в этой распространенной садоводческой проблеме, UAportal подготовил список растений, которые не следует выращивать вместе.

Картошка – помидоры – перец – баклажаны

Начнем с растений, вызывающих потенциальные конфликты из-за их близкого родства, а не аллелопатии. Пасленовые, такие как картофель и помидоры, страдают от схожих болезней и недугов.

Следовательно, вредители, атакующие одно растение, скорее всего, будут преследовать и другое. Также желательно избегать высаживать в непосредственной близости другие пасленовые, включая перец и баклажаны.

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Капуста – виноград

Алеллопатические взаимодействия между капустой и виноградом пока остаются теоретическими, но огородники советуют не высаживать капусту рядом с виноградной лозой. Такое соседство может повлиять на вкус виноградных ягод.

Перец – бобовые – тыквы – ягодные кусты – земляника

Близкое соседство между этими растениями может привести к распространению грибкового заболевания под названием антракноз. Могут появиться неприглядные черные пятна и язвы на листьях и стеблях, что в конечном итоге может привести к их загниванию.

Горчица – свекла – подсолнечник

Не рекомендуется выращивать свеклу рядом с листовой горчицей. Разумно также держать подсолнечник на соответствующем расстоянии от горчицы, поскольку его присутствие может потенциально подавлять рост горчицы.

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