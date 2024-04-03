Разгадки тайн и интриг: топ-5 самых интересных детективов, которые запомнятся надолго

Приглашаем в мир тайн и интриги детективных фильмов 2020-2022 годов. UAportal поделился подборкой лучших историй, которые захватывают своим сюжетом и незабываемыми персонажами, что не позволят расслабиться.

"Человек-невидимка"

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Детектив, фантастика, ужасы, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 124 минуты

Год производства: 2020

Режиссер: Ли Уоннелл

В фильме "Человек-невидимка" история разворачивается вокруг Сесилии Касс, женщины, которая подозревает, что ее умерший бывший парень преследует ее как невидимая сущность. Пытаясь доказать окружающим свою адекватность, Сесилия объединяется с подругой и стремится раскрыть правду, стоящую за кажущейся невидимостью ее бывшего. Захватывающая интрига, моменты, от которых мороз по коже, и захватывающая игра Элизабет Мосс усиливают напряжение на каждом шагу.

"Энола Холмс"

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Детектив, приключения, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 123 минуты

Год производства: 2020

Режиссер: Гарри Брэдбир

"Энола Холмс" рассказывает о приключениях молодой, умной и энергичной Энолы, которая является младшей сестрой известного детектива Шерлока Холмса. Когда ее мать исчезает без вести, Энола отправляется в отчаянное путешествие на ее поиски, несмотря на традиционные ожидания, которые накладывались на женщин в викторианской Англии. Распутывая тайну, которая выходит за рамки исчезновения матери, Энола проверяет на прочность свою изобретательность и детективные навыки.

"Дьявол в деталях"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Детектив, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 128 минут

Год производства: 2021

Режиссер: Джон Ли Хэнкок

В фильме "Дьявол в деталях" зрителей ждет увлекательная история с шерифом-ветераном Диком и хитрым серийным убийцей. Объединившись с детективом, они пытаются раскрыть серию жестоких убийств, которые могут быть связаны с извращенной одержимостью преступника. Они углубляются в дело, раскрывая жуткие тайны, а самого Дика мучают обиды из прошлого.

"Женщина в окне"

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Детектив, криминал, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 100 минут

Год производства: 2021

Режиссер: Джо Райт

"Женщина в окне" рассказывает о докторе Анне Фокс, женщине, которая страдает агорафобией и становится свидетелем тревожного преступления из своего окна. По мере того, как разворачивается история, Анна оказывается втянутой в историю безумия и напряжения.

"Достать ножи: Стеклянная луковица"

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Детектив, криминал, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 139 минут

Год производства: 2022

Режиссер: Рийан Джонсон

"Достать ножи: Стеклянная луковица" рассказывает историю, полную интриг и тайн. С известным детективом Бенуа Бланом в главной роли, зрителей ждет сложное сочетание обмана и множества ложных зацепок, скрытых мотивов и, казалось бы, незыблемых алиби.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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