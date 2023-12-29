Realme выпустит новый смартфон: Его характеристики

Realme планирует выпустить новый смартфон Realme 12 Pro+ в начале 2024 года. Ожидается, что его официальная презентация состоится в конце января или феврале. Флагманский смартфон будет оснащен надежным чипом Snapdragon 7s Gen 2 для обеспечения бесперебойной работы. UAportal рассказывает о характеристиках устройства.

Читайте также: Компания, изменившая интернет: Топ-5 фактов о Google

Процессор

Процессор Snapdragon 7s Gen 2 является передовым 4-нанометровым SoC (система на кристалле). Он может похвастаться мощной конфигурацией, содержащей четыре ядра Cortex A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц, а также четыре ядра Cortex A55, способные достигать максимальной частоты 1,95 ГГц. Наряду с этими поразительными возможностями процессора, Realme 12 Pro+ будет оснащен графическим процессором Adreno 710.

Камера

Кроме того, ожидается, что Realme 12 Pro+ предложит поразительную камеру для создания потрясающих фотографий. В частности, смартфон будет оснащен перископным сенсором, который обеспечивает 3- или 5-кратный зум, позволяя пользователям приблизиться к желаемому объекту съемки без потерь в качестве изображения.

Сочетание мощного аппаратного обеспечения и инновационных функций камеры свидетельствует о том, что устройство создано для того, чтобы обеспечить наилучшие впечатления от пользования смартфоном.

Ранее мы писали самые действенные советы, которые помогут ускорить работу старых ПК, ноутбуков и смартфонов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!