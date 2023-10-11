Ретроградные планеты принесут проблемы трем знакам зодиака: Гороскоп на октябрь

Uaportal подготовил гороскоп на октябрь под влиянием ретроградных планет. Люди, рожденные под знаками Тельца, Близнецов и Рыб могут найти стратегию для личного роста и гармонии.

Телец

Ретроградные планеты Нептун, Юпитер и Сатурн могут повлиять на вашу жизнь, Тельцы. Вы можете ощущать растерянность и неуверенность, особенно в вопросах личных отношений или финансовых решений. Доверяйте своим инстинктам и подумайте, прежде чем брать на себя какие-либо серьезные обязательства.

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Близнецы

Близнецы, вы также можете ощутить влияние ретроградных планет Нептуна, Юпитера и Сатурна на себе. Могут возникнуть проблемы в общении и нечеткое выражение мнений. Наберитесь терпения, прислушивайтесь к другим и избегайте импульсивных решений или покупок.

Рыбы

Рыбы, как и Тельцы и Близнецы, могут ощущать влияние ретроградных планет Нептуна, Юпитера и Сатурна. Может возникнуть эмоциональная чувствительность и трудности с самовыражением. Позаботьтесь о своем самочувствии и займитесь радостными и спокойными делами.

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