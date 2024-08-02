Ретроградный Меркурий в августе: что это такое в какие дни ждать больших страстей

Ретроградный Меркурий всегда вызывает любопытство и волнение, ведь это период, когда коммуникации и технологии могут давать сбои, а планы разрушаться. В августе 2024 года Меркурий в Деве и Леве принесет особые вызовы для этих знаков, заставляя их быть более осторожными и внимательными к деталям.

Названный в честь бога обмена сообщениями Меркурий руководит нашей способностью думать, говорить и писать, влияя на все, от повседневного общения до глобальных событий.

В этот период следует быть готовыми к задержкам, недоразумениям и потребности в пересмотре планов, особенно для Дев и Львов, которые ощутят влияние ретроградного Меркурия больше всего, пишет New York Post.

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Когда Меркурий ретроградный?

Ретроградный Меркурий начнется 5 августа в 12.56 по восточному времени на 4 градусах в знаке Девы. Это явление возникает, когда планета начинает казаться, что движется в обратном направлении по небосводу. В этот период энергия Меркурия, управляющая разумом и общением, работает в необычном для нас режиме, что может вызвать определенные трудности.

Ретроградный Меркурий влияет на организацию, выражение мнений и создание порядка, поэтому следует ожидать задержек в поездках, путаницы в мышлении, неожиданных конфликтов и частых недоразумений. В настоящее время важно быть особенно внимательными к деталям и готовыми к возможным неудобствам в повседневной жизни.

Ретроградный Меркурий в Деве

Ивана Наскова, астролог-экстрасенс на платформе Nebula: Astrology & Psychic Readings for Relationships, объясняет, что когда Меркурий начинает свое ретроградное движение в знаке Девы, это может вызвать у нас более сильное желание поддерживать идеальный порядок во всех сферах нашей жизни.

Ретроградный меркурий можно воспринимать как своеобразный сигнал для пробуждения. Основное влияние этого периода состоит в осознании того, что не все должно быть безупречным, чтобы работать. Это время, когда можно почувствовать давление отказаться от вредных привычек, угрожающих нашему здоровью, и это в конечном счете приведет к положительным изменениям. Встречаясь с трудностями, можно активировать свою креативность и находить новые решения, используя имеющиеся ресурсы.

Даты ретроградного Меркурия

Меркурий начинает свою ретроградность в знаке Девы и завершает ее в знаке Льва.

Ретроградный период продлится с 5 по 28 августа с двухнедельной тенью до и после этих дат. Известно, что ретроградный Меркурий может возрождать отношения, особенно 7 августа, когда он в сочетании с Венерой, планетой любви и привлекательности.

Это время благоприятно для разрешения давних конфликтов, сбалансирования финансов, прощения или возобновления страсти после разрыва.

С середины августа Меркурий переходит в знак Льва. С 14 августа следует избегать драматических ситуаций, сдерживать эмоции и не делать поспешных выводов, особенно 18 августа, когда Марс конфликтует с Ураном.

Помните, что иногда самая большая сила – это спокойствие и взвешенность.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые не любят убирать.

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