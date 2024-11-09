Рецепт курицы по-охотничьи
Ингредиенты:
Куриные голени – 4 шт.
Специи: соль, перец, приправа к шашлыку – по вкусу
Хлопья паприки и чили, орегано — по вкусу
Маслины - 100 г
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Болгарский перец (желтый и красный) – по 1 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Свежая петрушка и базилик — по мелочи
Кетчуп "Кроткий" — 100 г
Томаты в собственном соке - 200 мл
Томаты черри - 200 г
Витаминизированное подсолнечное масло - 50 г
Приготовление:
1. Натираем голени специями "Секреты Шефа" и обжариваем на витаминизированном масле до румяной корочки.
2. Нарезаем овощи большими кусками и обжариваем их на той же сковороде.
3. Добавляем в сковороду орегано, чеснок, томаты черри, томаты в собственном соке, кетчуп "Кроткий", соль и перец.
4. Окунаем голени и маслины в этот соус и тушим 15 минут.
Приятного аппетита! Не забудь сберечь рецепт.