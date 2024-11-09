Рецепт курицы по-охотничьи

Ингредиенты:

Куриные голени – 4 шт.

Специи: соль, перец, приправа к шашлыку – по вкусу

Хлопья паприки и чили, орегано — по вкусу

Маслины - 100 г

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец (желтый и красный) – по 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Свежая петрушка и базилик — по мелочи

Кетчуп "Кроткий" — 100 г

Томаты в собственном соке - 200 мл

Томаты черри - 200 г

Витаминизированное подсолнечное масло - 50 г

Приготовление:

1. Натираем голени специями "Секреты Шефа" и обжариваем на витаминизированном масле до румяной корочки.

2. Нарезаем овощи большими кусками и обжариваем их на той же сковороде.

3. Добавляем в сковороду орегано, чеснок, томаты черри, томаты в собственном соке, кетчуп "Кроткий", соль и перец.

4. Окунаем голени и маслины в этот соус и тушим 15 минут.

Приятного аппетита! Не забудь сберечь рецепт.