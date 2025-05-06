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Рецепт рулетиков с баклажаном и фаршем

Алик Мкртчян

Рецепт рулетиков с баклажаном и фаршем
Рецепт рулетиков с баклажаном и фаршем

Знаю, как вы любите мясо и как часто типичные котлеты или отбивные приедаются. Предлагаю вкусный, легкий и интересный рецепт рулетиков с фаршем)

Ингредиенты:

  • Фарш из говядины
  • Баклажаны
  • Лук и чеснок
  • Болгарский перец
  • Перец Чили
  • Панировочные сухари
  • Помидоры черри
  • Томатная паста
  • Сыр Пармезан

Приготовление:

  1. Лук и чеснок измельчить в блендере.
  2. Порезать баклажаны, перец Чили и болгарский перец.
  3. Смешать фарш с пастой, сухарями, миксом лука и чеснока, солью и перцем.
  4. Баклажаны обжарить на сковороде с двух сторон.
  5. Выложить смесь фарша на баклажаны и заворачиваем их рулетиками.
  6. Рулетики выложить на противень, залить их пастой, разбавленной водой, посыпать натертым сыром и выложить половинки черри.
  7. Выпекать 45 минут при 180°C.

Источник:instagram.com

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