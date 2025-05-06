Рецепт рулетиков с баклажаном и фаршем
Знаю, как вы любите мясо и как часто типичные котлеты или отбивные приедаются. Предлагаю вкусный, легкий и интересный рецепт рулетиков с фаршем)
Ингредиенты:
- Фарш из говядины
- Баклажаны
- Лук и чеснок
- Болгарский перец
- Перец Чили
- Панировочные сухари
- Помидоры черри
- Томатная паста
- Сыр Пармезан
Приготовление:
- Лук и чеснок измельчить в блендере.
- Порезать баклажаны, перец Чили и болгарский перец.
- Смешать фарш с пастой, сухарями, миксом лука и чеснока, солью и перцем.
- Баклажаны обжарить на сковороде с двух сторон.
- Выложить смесь фарша на баклажаны и заворачиваем их рулетиками.
- Рулетики выложить на противень, залить их пастой, разбавленной водой, посыпать натертым сыром и выложить половинки черри.
- Выпекать 45 минут при 180°C.