Рецепт вкусных чебуреков без теста

Никакой муки — только сочная начинка и мясная оболочка. Быстро готовится, а вкус поражает.

Для начинки:

• Бекон или панчета – 100 г;

• Лук порей – 20 г;

• Репчатый лук – 1 шт;

• Синий лук – 1 шт;

• Сыр – 100 г.

Для теста:

• Фарш – 300 г;

• Куриное филе – 200 г;

• Соль – 1 ч.л;

• Черный молотый перец – 0,5 ч.л.

Для запекания:

• Масло растительное – 1 ст.л;

• Сыр (натертый) – 50 г.

Способ приготовления:

1. Нарежьте бекон мелкими кусочками. Порежьте все виды лука и натрите творог. Смешайте все вместе.

2. Фарш смешайте с солью и перцем. Хорошо вымешайте, чтобы получить однородную массу.

3. Возьмите часть мясной массы и раскатайте ее на пергаменте в тонкий пласт. Положите немного начинки на середину пласта и аккуратно заверните края, формируя "пирожок".

4. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Слегка смажьте их растительным маслом и посыпьте натертым сыром.

5. Готовьте в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут до золотистости.

Сохраняйте, чтобы не забыть приготовить эти вкусные и полезные эмпанады для близких.