Риски и преимущества выращивания плюща на фасаде дома

Плющ, который часто считают сорняком из-за его агрессивности, вызывает беспокойство относительно потенциального вреда зданиям и окружающей среде. Однако, при условии надлежащего контроля, его можно выращивать с пользой. UAportal рассмотрел преимущества и недостатки высаживания возле дома этого растения.

Почему плющ не любят

Существует распространенное мнение, что плющ следует искоренять из-за его потенциального вреда для сооружений и окружающей среды. Это правда, ведь он может быстро распространяться, подавляя слабые растения и демонстрируя устойчивость к различным внешним факторам.

Однако, при условии разумного выращивания, регулярной обрезки и контроля роста, плющ может цвести, не нанося вреда. Ограничивая длину побегов, можно наслаждаться красотой пышной зеленой листвы в течение всего года.

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Устранение негативных последствий

Плющ имеет крепкие придаточные корни, которые цепляются за трещины, но важно отметить, что он не наносит непосредственного вреда фасадам. Зато существующие трещины служат точкой входа для корней.

Повреждения также можно объяснить весом плюща. Однако плющ может играть благоприятную роль как естественная изоляция для зданий. Создавая защитный слой, он уменьшает летнюю жару, поглощаемую стенами, и обеспечивает изоляцию от зимних морозов.

Мифы о плюще

Вопреки распространенному мнению, плющ не задерживает влагу в стенах. На самом деле, густая листва защищает стену от дождя, минимизируя поглощение воды. Удалить плющ полностью может быть сложно из-за его плотно прикрепленных воздушных корней. Даже после удаления остатки оторванных фрагментов могут оставаться видимыми.

Преимущества плюща

Несмотря на некоторые негативные последствия, плющ может способствовать повышению комфорта жильцов, обеспечивая изоляционные свойства. Летом его листья действуют как щит, предотвращая нагревание фасада прямым солнечным лучам.

Кроме того, плотная листва охлаждает окружающий воздух возле стены, с разницей температур от 3 до 4 градусов по Цельсию. На этот охлаждающий эффект влияет процесс испарения, который уменьшается с понижением наружной температуры.

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