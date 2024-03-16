Романтические комедии 2000-х годов: лучшие фильмы о любви и дружбе, которые поднимут вам настроение

Приготовьтесь к трогательному и веселому кинематографическому путешествию с этими романтическими комедиями 2003-2006 годов. UAportal предлагает подборку лучших любовных историй этой эпохи, которые перенесут в мир любви, смеха и счастливых моментов.

"Брюс Всемогущий"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Комедия, романтика, фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 101 минута

Год производства: 2003

Режиссер: Том Шедьяк

Фильм "Брюс Всемогущий" рассказывает историю Брюса Нолана, недовольного телевизионного репортера. Захотев иметь силу Бога, Брюс по иронии судьбы оказывается наделенным божественными способностями. Когда он экспериментирует со своей новообретенной всемогуществом, начинается хаос, раскрывающий комедийные возможности богоподобной власти.

"50 первых поцелуев"

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Комедия, романтика, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 99 минут

Год производства: 2004

Режиссер: Питер Сигал

Фильм рассказывает о необычной истории любви между Генри, ловеласом, который боится обязательств, и Люси, женщиной с кратковременной памятью, которая ежедневно забывает обо всем на свете. Решив завоевать ее сердце, Генри сталкивается с проблемой превращения каждого дня в идеальное свидание, поскольку он пытается найти способ заставить Люси запомнить его.

"Подальше от тебя"

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Комедия, романтика, драма

Страна производства: США, Германия, Великобритания

Продолжительность: 130 минут

Год производства: 2005

Режиссер: Кертис Хэнсон

"Подальше от тебя" – это трогательный и юмористический фильм, снятый по мотивам романа Дженнифер Вайнер. В центре сюжета – жизнь двух сестер, Мэгги и Роуз Феллер. В то время как Мэгги – вольнодумная тусовщица, Роуз – ответственный и интеллектуальный юрист. После ссоры сестры отправляются в разные путешествия, чтобы познать себя, найти любовь и восстановить отношения.

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"Правила съёма: Метод Хитча"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедия, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 118 минут

Год производства: 2005

Режиссер: Энди Теннант

Алекс Хитченс – профессиональный "доктор свиданий", который помогает неуклюжим мужчинам завоевывать сердца женщин. Встретив Сару Мелас, скептически настроенную журналистку, Хитч подвергает испытанию свои собственные стратегии знакомств. Пытаясь ухаживать за Сарой и помогая своим клиентам найти настоящую любовь.

"Дьявол носит Prada"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Комедия, драма, романтика

Страна производства: США, Франция

Продолжительность: 109 минут

Год производства: 2006

Режиссер: Дэвид Френкель

"Дьявол носит Prada" – это замечательная комедийная драма, которая с юмором рассказывает об индустрии модных журналов. Фильм показывает, как Энди Сакс устраивается на работу ассистенткой к известному редактору модного журнала Миранде Пристли. Пытаясь приспособиться к требовательному и эксцентричному миру моды, Энди открывает для себя жизненные уроки, личностный рост и неожиданную дружбу.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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