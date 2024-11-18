Рождественский пирог с финиками к праздничному столу: рецепт
До Нового года осталось всего 50 дней, и самое время начать собирать вкусные рецепты для праздничного стола! Один из таких – рождественский пирог с финиками.
А для совершенного вкуса, сочетайте с вкусным чаем!
Ингредиенты:
• Финики без косточек - примерно 7-10 шт;
• Кипяток - ¾ стакана;
• Сода – 1 ч.л;
• Мягкое сливочное масло – 5 ст.л;
• Мед – 2 ст.л;
• Коричневый сахар - ⅓ стакана;
• Яйца комнатной температуры – 2 шт;
• Чистый экстракт ванили – 1 ч.л;
• Мука – ½ стакана;
• Разрыхлитель – 1 ч.л;
• Соль – ½ ч.л.
Ирисовый соус:
• Масло – ½ стакана;
• Жирные сливки – ¾ стакана;
• Коричневый сахар – ¾ стакана;
• Мед – 2 ч.л;
• Щепотка соли;
• Экстракт ванили – ½ ч.л.
Для чая:
• Облепиха;
• Мед.
Способ приготовления:
1. Финики соединить с кипятком и содой.
2. Взбить масло, коричневый сахар и мед. Снова сбить.
3. Добавить яйца, ванилин, муку, разрыхлитель и соль.
5. Финики размять или измельчить в пюре и добавить в тесто.
6. Выложить тесто в форму. Запекать при температуре 180°
7. Соединить все ингредиенты для соуса в сотейнике, довести до готовности. Полить пирог.
8. Во френчпресс выложить облепиху, добавить мед, залить кипятком.
Приятного аппетита!
Обязательно сохраняйте.