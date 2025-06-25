Розовая паста с фетой: когда хочется чего-то яркого

Этот рецепт – идеален, когда хочется чего-то легкого, красивого и нового.

Ингредиенты:

• Макароны Golden Pasta – 180 г для соуса и отдельно для гарнира;

• Свекла отварная - 1 шт;

• Фета – 100 г;

• Сок лимона – 1 ст. л;

• Запеченный чеснок – 2–3 зубчика;

• Вода – 2–3 ст. л (для консистенции);

• Соль, перец – по вкусу;

• Для подачи: еще немного феты и листики мяты.

Способ приготовления:

1. Отварите макароны до состояния al dente в подсоленной воде.

2. В блендере взбейте свеклу, фету, лимонный сок, запеченный чеснок и немного воды до однородного крема.

3. Смешайте соус с пастой. Украсьте фетой и мятой.

Нежная текстура, яркий цвет и настоящий WOW-эффект – вот что такое розовая паста.

⠀