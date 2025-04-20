Рваное мясо, тающее во рту – никто не устоит

Пять часов в духовке – и никто не устоит. Да, этот рецепт не о "быстро", он о "вкусно".

Готовится просто, выглядит эффектно, вкус без слов.

Ингредиенты:

• Говядина (лопатка) - 1 кг;

• Соль – по вкусу;

• Молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Щедро натираем мясо солью и перцем.

2. Заворачиваем в пергамент. Он плотно облегает мясо и помогает сохранить аромат.

3. Даем постоять в холодильнике 2–4 часа.

4. Дальше - фольга. Плотно обертываем мясо в фольгу и в духовку на 5 часов при температуре 150°C.

5. Готовое мясо разрываем вилками — оно будет нежным и сочным.

Подайте с легким овощным салатом – и наслаждайтесь.