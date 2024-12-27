Салат с салями к новогоднему столу: рецепт

Если вы еще не до конца составили меню новогоднего стола, этот рецепт обязательно должен быть в вашем списке! Вкусно, просто, а все благодаря главному ингредиенту – салями.

Эта колбаска идеально подходит не только для салата, но и для праздничной вырезки. Эктор плохому не посоветует.

Ингредиенты:

яйца - 2 шт.;

соленые огурцы - 5-7 шт.;

колбаска сырокопченая;

кукуруза - 250 г;

майонез – 2-3 ст. ложки.

Способ приготовления:

1. Отварите яйца и нарежьте соломкой. Так же нарежьте огурцы и колбасу.

2. Смешайте огурцы, яйца, кукурузу и майонез. Между слоями выложите колбаску. Все тщательно перемешайте.

3. Украсьте сухариками и зеленью.

А главное правило – наслаждайтесь праздниками и вкусными блюдами.