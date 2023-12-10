Самая холодная пустыня мира: топ-5 фактов об Антарктиде

Антарктида – это трепетное и интригующее место на самом южном краю Земли. Как одно из самых загадочных мест на Земле, этот континент предлагает бесподобные чудеса и опыт, изменяющие жизнь. UAportal подготовил топ-5 фактов об Антарктиде.

Антарктида – огромное водное хранилище

Антарктида стоит в ряду своеобразных феноменов природы, ибо содержит в себе невероятные 60-90% мировых запасов пресной воды. Этот водяной ресурс хранится в огромном ледяном покрове, охватывающем около 14 миллионов квадратных километров, оставляя лишь 1% континента без льда. Эта уникальная особенность делает Антарктиду ключевым фактором сохранения пресной воды на планете.

Ледяная пустыня

Даже при своем ледяном покрове, Антарктида относится к пустынным территориям. Это вытекает из низкого количества осадков, влияющих на этот регион – на Южном полюсе среднее годовое количество осадков составляет не более 10 мм. Такое минимальное количество осадков делает Антарктиду уникальной пустыней, отличающейся от других пустынных регионов мира.

Читайте также: Как правильно спланировать поездку, чтобы ничего не забыть: лайфхаки

Теплое прошлое

В прошлом Антарктида поражала своим воздержанием и теплом, где температура достигала около 17°C. На этих землях когда-то процветали зеленые леса, а динозавры разных видов обитали в их просторах, создавая уникальный экосистемный баланс. Такие далекие от современности образы Антарктиды остаются удивительными свидетельствами ее развития и природного разнообразия.

Быстрое потепление

За последние пять десятилетий Антарктический полуостров пережил быстрое потепление, при этом средняя температура увеличилась на 3°C. Это радикальное изменение климата повлияло на экосистему региона, в частности, на жизнь и условия существования многочисленных колоний пингвинов.

Загрязненные часовые пояса

В Антарктиде, где все линии долготы совпадают на Южном полюсе, складывается особенное явление – отсутствие четкого часового пояса. Этот феномен создает уникальные вызовы для жителей этого континента, представляющих разные уголки мира. Несуществующее стандартное время создает непредсказуемые условия для организации повседневной жизни и делает регулирование времени сложной задачей.

Напомним, UAportal подготовил список самых полезных советов для путешествий, которые помогут сэкономить время, деньги и силы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !