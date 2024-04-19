Самое длинное слово из 30 букв: топ-5 интересных фактов об украинском языке, которые вы не знали

Украинский язык является самым благозвучным языком в мире. Он богатауникальными словами и стилистическими приёмами. UAportal рассказывает о самых интересных фактах о нашем языке.

Количество слов

Согласно данным Национальной Академии Наук Украины, современный украинский язык насчитывает около 256 тысяч слов. Интересно, что украинский язык имеет наибольшее родство с белорусским – 84% общего лексического запаса, а также 70% и 68% общих слов с польским и сербским соответственно. Что касается русского языка, то с ним украинский имеет 62% общих слов.

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Уменьшительно-ласкательные формы

Одним из уникальных аспектов украинского языка является его использование уменьшительных форм слов. Даже в слове "враги" есть уменьшительно-ласкательная форма, которая употребляется в гимне Украины: "... погибнут наши враждушки, как роса на солнце".

Самое длинное слово

Самое длинное слово в украинском языке содержит 30 букв! Попытайтесь произнести "дихлордифенилтрихлорметилметан", являющийся химическим средством борьбы с вредителями.

"Энеида"

Украинский язык был официально признан литературным после издания "Энеиды" Ивана Котляревского. Поэтому его считают одним из творцов современного украинского языка.

Популярная буква "п"

Украинский язык часто использует букву "п", которая наиболее употребительна в украинском алфавите и начинает наибольшее количество слов. За использованием букв среди словарного запаса менее распространена буква "ф", которую встречаем преимущественно в заимствованных словах.

Напомним, ранее мы рассказали, как правильно говорить по-украински "творог".

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