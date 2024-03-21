Samsung Galaxy Ring: аксессуар может стать персональным диетологом

Долгожданный Samsung Galaxy Ring совершит революцию в индустрии портативных технологий, став вашим личным диетологом. UAportal рассказал, что это инновационное умное кольцо легко интегрируется с передовой платформой питания Samsung, предлагая индивидуальные планы на основе ваших уникальных данных о состоянии здоровья.

Что известно

Кольцо Galaxy Ring, от компании Samsung, представляет революционные функции, которые переосмысливают понятие удобства и здорового образа жизни. Анализируя такие факторы, как потребление калорий и индекс массы тела (ИМТ), аксессуар дает основательные рекомендации по питанию, идеально дополняющие индивидуальные оздоровительные цели.

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Интеллектуальная интеграция для оптимального здоровья

Samsung Food, неотъемлемая часть взаимосвязанной экосистемы компании, тесно связана с их умными холодильниками, что позволяет беспрепятственно анализировать его содержимое. Используя эту технологию, программа предлагает советы по питанию в режиме реального времени на основе имеющихся в холодильнике ингредиентов. При отсутствии необходимых продуктов для рецепта, Galaxy Ring взаимодействует с Samsung e-Food Centre, специализированным корейским порталом для покупки продуктов, позволяющим легко приобрести необходимые товары.

Глобальность

Поскольку Samsung Food продолжает расширять свои возможности, ожидается, что функция рекомендаций по рациону, работающей на базе Galaxy Ring, охватит глобальную аудиторию. Благодаря программному обеспечению, уже доступному в более чем 100 странах, пользователи во всем мире вскоре получат доступ к этому разумному устройству.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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