Samsung может использовать дисплеи Sony micro-OLED: что известно о первой VR-гарнитуре

UAportal рассказал, что в будущей гарнитуре Samsung XR будут использоваться micro-OLED дисплеи Sony. По информации SamMobile, решение выбрать их вместо собственного производства является стратегическим шагом для Samsung, обусловленным более высоким качеством и технологиями, которые предлагает Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS).

Выбранный micro-OLED дисплей размером 1,3 дюйма будет иметь субпиксельную структуру WRGB. Такое изменение в выборе произошло после того, как Samsung провела масштабные исследования, обнаружив преимущества дисплеев Sony, которые могут повысить общее качество продукции. Примечательно, что первоначально компания планировала использовать дисплеи своей дочерней компании Samsung Display.

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Ожидается, что гарнитура Samsung XR, которая выйдет на рынок позже в этом году, обещает увлекательный опыт благодаря своим отличным визуальным характеристикам. Использование micro-OLED дисплеев Sony позволит пользователям погрузиться в виртуальный мир с высоким разрешением, яркими цветами и исключительной глубиной цвета.

Стремление Samsung внедрить первоклассную технологию в будущую гарнитуру XR очевидно, что закрепляет их приверженность предоставлению пользователям непревзойденного опыта виртуальной реальности.

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