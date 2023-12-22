Самые крупные из ныне живых приматов: Факты о гориллах

Что делает этих животных схожими с людьми

Гориллы, самый большой из ныне живущих приматов, кроткие гиганты африканских лесов и одни из ближайших родственников человека. UAportal подготовил пять фактов о них.

Характеристики самцов

Взрослые самцы горилл отличаются сагиттальным гребнем вдоль средней линии черепа, что указывает на очень сильные челюстные мышцы. Их также можно узнать по участку белых волос на спине.

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Мощное телосложение

Для горилл характерны мускулистые руки, мощные грудные клетки и выдающиеся плечи. У них большие руки, похожие на человеческие, причем руки длиннее ног. Их сила может представлять значительную угрозу для всех, кто станет для них препятствием.

Разница в размерах между самцами и самками

Самцы горилл, как правило, вдвое больше самок, достигая высоты около 1,7 метра и веса от 135 до 220 кг. Взрослые самки, как правило, имеют рост около 1,5 метра и весят около 70-90 кг.

Сходство с человеком

Крупнейшие из ныне живых приматов гориллы являются одними из ближайших родственников человека, разделяя примерно 98% генетического кода. Несмотря на свою поразительную физическую силу, эти существа очень умны, чувствительны и эмоциональны. Их эмоции, такие как смех и уныние, подобны нашим, что подчеркивает их тесную эволюционную связь с человеком.

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